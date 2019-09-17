Путин призвал оказать поддержку пострадавшим от паводка на Дальнем Востоке

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, говоря о ликвидации последствий паводков в ДФО, заявил, что нельзя оставлять людей один на один с проблемами, каждый пострадавший должен получить поддержку.
"Первое и главное, что хотел бы вновь подчеркнуть - нельзя оставлять людей один на один с их проблемами, каждый, я хочу это подчеркнуть, говорил об этом неоднократно, и сейчас хочу сделать на этом дополнительный акцент - каждый, кто пострадал от наводнения, должен получить поддержку, должен быть уже проинформирован о своих правах, положенных по закону выплатах, иметь возможность быстро, незамедлительно получить эти деньги, знать куда обратиться - пока это далеко, к сожалению, не всегда происходит", - заявил Путин во вторник в кризисном центре МЧС.
Из-за сильных дождей и паводка на реках режим ЧС введен в Амурской и Еврейской автономной областях, а также в Хабаровском крае. Уровень Амура у населенных пунктов превысил опасные отметки. Самая сложная ситуация складывается в Комсомольске-на-Амуре, где во время пика паводка уровень достиг отметки 829 сантиметров при опасной для города в 650 сантиметров.
В ЕАО из-за паводка 1,5 месяца не работал пограничный пункт пропуска через российско-китайскую границу, в регионе в зону наводнения попали десятки населенных пунктов. В Приамурье паводок подтопил свыше 250 тысяч гектаров сельхозугодий. Ущерб региону и местным жителям превысил 6 миллиардов рублей. Кроме того, паводок на реках отмечался и в Приморье после тайфунов, здесь вода уже спала.