Путин призвал оказать поддержку пострадавшим от паводка на Дальнем Востоке

"Первое и главное, что хотел бы вновь подчеркнуть - нельзя оставлять людей один на один с их проблемами, каждый, я хочу это подчеркнуть, говорил об этом неоднократно, и сейчас хочу сделать на этом дополнительный акцент - каждый, кто пострадал от наводнения, должен получить поддержку, должен быть уже проинформирован о своих правах, положенных по закону выплатах, иметь возможность быстро, незамедлительно получить эти деньги, знать куда обратиться - пока это далеко, к сожалению, не всегда происходит", - заявил Путин во вторник в кризисном центре МЧС.