В Волгоградской области убийцу студентки приговорили к 25 годам колонии

ВОЛГОГРАД, 17 сен - РИА Новости. Убийца студентки аграрного колледжа в Волгоградской области и попутчицы из Подмосковья получил 25 лет колонии особого режима, сообщает во вторник пресс-служба СУСК РФ по Волгоградской области.

Ранее сообщалось, что утром 20 сентября 2018 года 16-летняя девушка пришла в Еланский аграрный колледж, но на занятия не пошла, сказав одногруппникам, что направится домой. После этого она пропала. По данным следствия, в причастности к исчезновению девушки заподозрили 40-летнего жителя города Котово Волгоградской области, ранее судимого за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

По сообщению СК, в день исчезновения студентки подозреваемый возвращался из Котово в Москву, где работал. Проезжая через поселок Елань, он попросил девушку показать ему выезд из населенного пункта. По данным следствия, преступник вывез студентку в лес, ранил ее ножом, изнасиловал, затем задушил, спрятал тело недалеко от автодороги и скрылся. В октябре мужчину задержали в Москве, этапировали в Волгоградскую область. По информации СК, в ходе расследования выяснилось, что он причастен к убийству 19-летней девушки из Московской области, которую он также подвозил в августе 2018 года. Тело жертвы преступник спрятал на пустыре недалеко от Домодедовского шоссе.

По информации СК, суд признал мужчину виновным в изнасиловании и убийствах.