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РИА Новости

Главред "Страна.ua" оценил последствия закрытия телеканалов на Украине

17:00 17.09.2019
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© РИА Новости Украина/Евгений КотенкоРедактор украинского интернет-издания "Страна.ua" Игорь Гужва
Редактор украинского интернет-издания Страна.ua Игорь Гужва
© РИА Новости Украина/Евгений Котенко
Редактор украинского интернет-издания "Страна.ua" Игорь Гужва. Архивное фото
МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. Главный редактор украинского интернет-издания "Страна.ua" Игорь Гужва считает, что отзыв лицензий у украинских телеканалов "112 Украина" и NewsOne скажется на репутации президента Украины Владимира Зеленского на мировой арене.

"То, что сейчас происходит со "112 Украина" и NewsOne – это вопиющие примеры, и этого ни в коем случае нельзя допустить и всеми силами давать властям понять, что так делать нельзя. Что это будет для них серьезный ущерб и в плане международной репутации, и я думаю, что этот процесс уже начинается", - заявил Гужва во вторник в перерыве совещания ОБСЕ по правам человека в Варшаве. Трансляцию вел телеканал NewsOne.

По его словам, для Порошенко тоже было неочевидно, что могут быть какие-то проблемы на геополитическом поле в связи с тем, что он фабрикует уголовные дела против журналистов, садит их в тюрьмы, попустительствует радикалам, которые устраивают погромы в редакциях, но они наступили.
"Это не история двух каналов, это не история отдельно взятых "112 Украина" и NewsOne, это история о том, сможет ли власть, просто потому что ей хочется, закрывать телеканалы или любое другое СМИ. Это очень важный вопрос. От того, как он разрешится, зависит, как дальше вообще в целом будет развиваться ситуация со свободой слова на Украине", - отметил он.
Студия телеканала NewsOne
12 сентября, 20:17РИА Новости
СМИ: офис Зеленского поставил перед судами задачу лишить лицензии Newsone
Ранее Нацсовет Украины по вопросам телевидения и радиовещания сообщил, что проведет проверку в пяти региональных компаниях, которые вещают под логотипом телеканала "112.Украина". По данным пресс-службы Нацсовета, компаниями не соблюдены условия лицензии в части программной концепции вещания. Кроме того, Нацсовет провел внеплановую проверку из-за анонсированного на канале "112.Украина" нового фильма американского режиссера Оливера Стоуна "В борьбе за Украину" (Revealing Ukraine), рассказывающем о конфликте в Донбассе. Фильм так и не был показан телеканалом, но проверка состоялась. Юрист "112.Украина" Василий Сметана в понедельник сообщил, что Шестой апелляционный суд Киева принял решение, позволяющее лишить канал лицензии.
Также Нацсовет по ТВ решил обратиться в суд с просьбой аннулировать лицензию телеканала NewsOne. Глава комитета Верховной рады Украины по свободе слова Нестор Шуфрич назвал ситуацию с телеканалом NewsOne политически ангажированной, а лидер партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Юрий Бойко призвал президента Украины Владимира Зеленского резко и жестко отреагировать на намерение Нацсовета по ТВ.
Виктор Медведчук
11 сентября, 21:53РИА Новости
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Игорь ГужваОБСЕ112 УкраинаЮрий БойкоВерховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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