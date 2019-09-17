Главред "Страна.ua" оценил последствия закрытия телеканалов на Украине

МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. Главный редактор украинского интернет-издания "Страна.ua" Игорь Гужва считает, что отзыв лицензий у украинских телеканалов "112 Украина" и NewsOne скажется на репутации президента Украины Владимира Зеленского на мировой арене.

"То, что сейчас происходит со "112 Украина" и NewsOne – это вопиющие примеры, и этого ни в коем случае нельзя допустить и всеми силами давать властям понять, что так делать нельзя. Что это будет для них серьезный ущерб и в плане международной репутации, и я думаю, что этот процесс уже начинается", - заявил Гужва во вторник в перерыве совещания ОБСЕ по правам человека в Варшаве. Трансляцию вел телеканал NewsOne.

По его словам, для Порошенко тоже было неочевидно, что могут быть какие-то проблемы на геополитическом поле в связи с тем, что он фабрикует уголовные дела против журналистов, садит их в тюрьмы, попустительствует радикалам, которые устраивают погромы в редакциях, но они наступили.

"Это не история двух каналов, это не история отдельно взятых "112 Украина" и NewsOne, это история о том, сможет ли власть, просто потому что ей хочется, закрывать телеканалы или любое другое СМИ. Это очень важный вопрос. От того, как он разрешится, зависит, как дальше вообще в целом будет развиваться ситуация со свободой слова на Украине", - отметил он.

Ранее Нацсовет Украины по вопросам телевидения и радиовещания сообщил, что проведет проверку в пяти региональных компаниях, которые вещают под логотипом телеканала "112.Украина". По данным пресс-службы Нацсовета, компаниями не соблюдены условия лицензии в части программной концепции вещания. Кроме того, Нацсовет провел внеплановую проверку из-за анонсированного на канале "112.Украина" нового фильма американского режиссера Оливера Стоуна "В борьбе за Украину" (Revealing Ukraine), рассказывающем о конфликте в Донбассе. Фильм так и не был показан телеканалом, но проверка состоялась. Юрист "112.Украина" Василий Сметана в понедельник сообщил, что Шестой апелляционный суд Киева принял решение, позволяющее лишить канал лицензии.