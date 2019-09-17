Путин призвал объективно оценить ущерб бизнеса в ДФО из-за паводка

Затопленная улица в городе Тулун в Иркутской области. Архивное фото

Затопленная улица в городе Тулун в Иркутской области

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Необходимо объективно оценить ущерб, который понес бизнес в Дальневосточном федеральном округе в результате паводка, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам ликвидации последствий паводков на Дальнем Востоке.

"Разумеется, нужно объективно оценить и ущерб, который понес бизнес, включая малые, средние предприятия, фермерские хозяйства", - сказал Путин.

Ранее сообщалось, что в четырёх пострадавших от паводка регионах ДФО - Амурской области, Хабаровском и Приморском краях, Еврейской автономной области - были подтоплены 362 населённых пункта; пострадали около 3,4 тысячи домов, в которых проживают свыше 7,8 тысячи человек, а также 19,5 тысячи приусадебных участков.