Путин поручил главам регионов посетить пострадавшие от паводков районы

"Люди до сих пор сталкиваются с черствостью и формализмом, с худшими и, к сожалению, весьма распространенными чертами нашей бюрократии. Прошу должным образом инструктировать подчиненных, уважаемые коллеги, ответственно, нормально поставить всю работу, а глав регионов лично, никому не перепоручая, посетить пострадавшие районы самим, своими глазами посмотреть, что там происходит, с людьми поговорить, понять, что нужно сделать".