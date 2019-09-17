Пик паводка на Дальнем Востоке уже позади, заявил Путин

"Оперативные сводки показывают, что пик паводка, будем надеяться, в основном позади", - сказал президент на совещании по вопросам ликвидации последствий паводков на Дальнем Востоке.

К борьбе с наводнением подключили военных: их направили строительство защитных дамб.

Еще более 850 человек разместились у родственников.

Эвакуированы 1356 человек, в том числе 476 детей.

Паводок в бассейне реки Зея и ее крупнейшего притока Селемджи начался 21 июля.

К борьбе с наводнением подключили военных: их направили строительство защитных дамб.

К борьбе с наводнением подключили военных: их направили строительство защитных дамб.

Еще более 850 человек разместились у родственников.

Еще более 850 человек разместились у родственников.

Эвакуированы 1356 человек, в том числе 476 детей.

Эвакуированы 1356 человек, в том числе 476 детей.

Паводок в бассейне реки Зея и ее крупнейшего притока Селемджи начался 21 июля.

Паводок в бассейне реки Зея и ее крупнейшего притока Селемджи начался 21 июля.

Путин уточнил, что населенные пункты, дома постепенно освобождаются от воды, а упреждающие меры, принятые, в том числе, с учетом масштабного наводнения 2013 года, помогли избежать трагических, критических последствий. Национальный центр управления в кризисных ситуациях МЧС России сработал эффективно, добавил он.