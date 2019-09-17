Пресс-конференция ВЦИОМ по итогам туристического сезона

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24 сентября в 10:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийная пресс-конференция директора по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилла РОДИНА на тему: "Итоги туристического лета – 2019".