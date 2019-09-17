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РИА Новости

Пресс-конференция ВЦИОМ по итогам туристического сезона

16:42 17.09.2019
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24 сентября в 10:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийная пресс-конференция директора по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилла РОДИНА на тему: "Итоги туристического лета – 2019".
Где граждане нашей страны провели отпуск? Оправдались ли ожидания от отдыха? Сколько денег россияне потратили на летние каникулы? Самостоятельно ли планировали отдых или через туристические фирмы? Как изменились условия отдыха и досуга в России за последние 5 лет?

В ходе мероприятия состоится подключение студии в Симферополе, где представители СМИ также смогут задать свои вопросы.

Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Малый зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/
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