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РИА Новости

Источник: мать найденного в Башкирии ребенка могла покончить с собой

16:36 17.09.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
УФА, 17 сен - РИА Новости. Жительница башкирского Янаула, тело которой было найдено в квартире с шестилетним изможденным сыном, могла совершить самоубийство, эксперты не обнаружили криминальных следов на ее теле, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
"Первичный осмотр тела не нашёл криминальных следов смерти женщины, предположительно, она совершила самоубийство. Результаты экспертиз прояснят ситуацию", - сказал собеседник агентства.
Машина Следственного комитета РФ
Вчера, 13:07РИА Новости
В Башкирии родственники заберут ребенка, жившего пять дней с трупом матери
Ранее следственные органы Башкирии сообщали, что 16 сентября в квартире жилого дома в городе Янаул обнаружен истощенный шестилетний мальчик, также там найдено тело его 44-летней матери. Следователи выясняют причину и давность смерти женщины. По некоторым данным, она могла умереть пять дней назад. Глава Янаульского района Ильшат Вазигатов сообщал, что ребенок находится в реанимационном отделении центральной районной больницы. При этом, по его данным, воспитатели детского сада забили тревогу об отсутствии ребёнка ещё 30 августа.
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Республика БашкортостанПроисшествия
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