Источник: мать найденного в Башкирии ребенка могла покончить с собой

УФА, 17 сен - РИА Новости. Жительница башкирского Янаула, тело которой было найдено в квартире с шестилетним изможденным сыном, могла совершить самоубийство, эксперты не обнаружили криминальных следов на ее теле, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.

Ранее следственные органы Башкирии сообщали, что 16 сентября в квартире жилого дома в городе Янаул обнаружен истощенный шестилетний мальчик, также там найдено тело его 44-летней матери. Следователи выясняют причину и давность смерти женщины. По некоторым данным, она могла умереть пять дней назад. Глава Янаульского района Ильшат Вазигатов сообщал, что ребенок находится в реанимационном отделении центральной районной больницы. При этом, по его данным, воспитатели детского сада забили тревогу об отсутствии ребёнка ещё 30 августа.