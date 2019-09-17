"Рособоронэкспорт" за 19 лет продал средства ПВО и РЭБ на 25 млрд долларов

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. "Рособоронэкспорт" (входит в "Ростех") за почти 19 лет продал за рубеж средств противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) на сумму более чем 25 миллиардов долларов США, заявил генеральный директор компании Александр Михеев.
"Рособоронэкспорт" предлагает иностранным партнерам поставку всех видов российских средств ПВО и РЭБ, а также создание единой эшелонированной и автоматизированной группировки ПВО, в которую включаются и уже имеющиеся у государства-заказчика средства. На территории страны-покупателя мы создаем всю необходимую инфраструктуру, в том числе сервисные технические центры. Благодаря комплексному подходу и максимально высокой адаптивности российских предложений с 2000 года "Рособоронэкспортом" поставлено в другие страны российских средств ПВО и РЭБ на сумму свыше 25 миллиардов долларов США, причем за последние 10 лет объем российского экспорта в этом сегменте вырос в 4-5 раз", – сказал Михеев, которого цитирует пресс-служба компании.
Он отметил, что "Рособоронэкспорт" традиционно выступит организатором единой российской экспозиции на Dubai Airshow 2019, которое пройдет в Дубае с 17 по 21 ноября. По данным компании, из средств ПВО особое внимание здесь ожидается к зенитной ракетной системе С-400 "Триумф", зенитному ракетно-пушечному комплексу "Панцирь-С1 (С1М)", зенитным ракетным комплексам семейств "Бук" и "Тор", переносным зенитным ракетным комплексам "Игла-С" и "Верба", радиоэлектронным средствам (комплекс радиоэлектронной борьбы с малоразмерными БЛА "Репеллент" и другие).