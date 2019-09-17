В Красноярске эвакуировали почти 40 жильцов дома из-за костра в подвале

КРАСНОЯРСК, 17 сен - РИА Новости. Почти 40 жильцов четырехэтажного дома в Красноярске эвакуированы из-за костра, который развели в подвале бездомные, сообщили журналистам в пресс-службе управления МЧС по Красноярскому краю.
"В 18.03 (14.03 мск) на пульт пожарно-спасательной части поступило сообщение о загорании в подвале четырехэтажного жилого дома по адресу: город Красноярск, переулок Тихий, 11. На место выехали подразделения. По прибытии было установлено, что в подвале незначительный пожар. Самостоятельно эвакуировались 35 человек, в том числе 16 детей. В подвале находились восемь человек без определенного места жительства. Они были спасены, все живы. Пожар локализован в 19.03 на площади 15 квадратных метров. В 19.37 пожар ликвидирован. Данные граждане без определенного места жительства собрались в подвал, с целью погреться жгли там костер", - сказал представитель ведомства.
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По информации МЧС, к тушению привлекались 42 человека и 13 единиц техники. Отмечается, что бездомные, которые развели костер, надышались угарным газом, но остались живы.