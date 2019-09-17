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РИА Новости

Главред "Страна.ua" рассказал о притеснении журналистов на Украине

16:29 17.09.2019 (обновлено: 16:30 17.09.2019)
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© РИА Новости / Евгений КотенкоГлавный редактор украинского интернет-издания "Страна.ua" Игорь Гужва
Главный редактор украинского интернет-издания Страна.ua Игорь Гужва
© РИА Новости / Евгений Котенко
Главный редактор украинского интернет-издания "Страна.ua" Игорь Гужва. Архивное фото
МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. Главный редактор украинского интернет-издания "Страна.ua" Игорь Гужва заявил, что рассказал на совещании ОБСЕ по правам человека в Варшаве о притеснении журналистов на Украине.
"Прежде всего, я рассказал о той ситуации, которая была со средствами массовой информации, со свободой слова во времена (экс-президент Украины Петр – ред.) Порошенко. В том числе и свою личную историю, когда я вынужден был уехать в прошлом году с Украины из-за сфабрикованных против меня дел и угроз нападения на меня. Я получил в прошлом году убежище в Австрии", - заявил во вторник Гужва в эфире телеканала NewsOne.
По словам Гужвы, у него были большие надежды на изменение ситуации со свободой слова на Украине после смены власти, но на данный момент оптимизма в этом плане нет.
Против Гужвы на Украине возбуждены два уголовных дела, его подозревают в вымогательстве за неразмещение компрометирующих материалов на политика, а также в уклонении от уплаты налогов. По данным генпрокуратуры, расследование двух дел завершено, материалы переданы на рассмотрение в суд. Позднее Гужва выехал в Австрию, где попросил политическое убежище из-за "давления со стороны властей" Украины.
Счет случаям притеснения журналистов на Украине идет на десятки. Ранее журналиста итальянского государственного телевидения RAI Марка Иннаро не пустили на Украину для освещения выборов. Также к ним относятся и гонения на редактора интернет-портала "Страна.ua" Игоря Гужву, которого задержали в Киеве 22 июня 2017 года по подозрению в вымогательстве, арест житомирского журналиста Василия Муравицкого, обвиняемого в госизмене за публикации в СМИ, а также арест руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского и обыски в офисе.
Глава мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Матильда Богнер и заместитель председателя Народного совета ЛНР Владислав Дейнего на пропускном пункте Станица Луганская в Луганской области
Вчера, 11:37РИА Новости
Миссия ООН зафиксировала девять нападений на журналистов на Украине
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Кирилл ВышинскийВасилий МуравицкийNewsOneИгорь ГужваОБСЕГенеральная прокуратура РФУкраинаВ мире
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