Главред "Страна.ua" рассказал о притеснении журналистов на Украине

МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. Главный редактор украинского интернет-издания Главный редактор украинского интернет-издания "Страна.ua" Игорь Гужва заявил, что рассказал на совещании ОБСЕ по правам человека в Варшаве о притеснении журналистов на Украине.

"Прежде всего, я рассказал о той ситуации, которая была со средствами массовой информации, со свободой слова во времена (экс-президент Украины Петр – ред.) Порошенко. В том числе и свою личную историю, когда я вынужден был уехать в прошлом году с Украины из-за сфабрикованных против меня дел и угроз нападения на меня. Я получил в прошлом году убежище в Австрии", - заявил во вторник Гужва в эфире телеканала NewsOne

По словам Гужвы, у него были большие надежды на изменение ситуации со свободой слова на Украине после смены власти, но на данный момент оптимизма в этом плане нет.

Против Гужвы на Украине возбуждены два уголовных дела, его подозревают в вымогательстве за неразмещение компрометирующих материалов на политика, а также в уклонении от уплаты налогов. По данным генпрокуратуры, расследование двух дел завершено, материалы переданы на рассмотрение в суд. Позднее Гужва выехал в Австрию, где попросил политическое убежище из-за "давления со стороны властей" Украины.