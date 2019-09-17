Главы МИД Ирана и Британии обсудили ситуацию в Йемене и ядерную сделку

ТЕГЕРАН, 17 сен – РИА Новости. Министры иностранных дел Ирана и Великобритании Мохаммад Джавад Зариф и Доминик Рааб во вторник обсудили кризис в Йемене на фоне ударов по нефтяным объектам в Саудовской Аравии и ядерную сделку.

"В ходе телефонного разговора… был произведен обмен мнениями относительно развития ситуации в регионе, в особенности положение Йемена", - сообщило внешнеполитическое ведомство Ирана.

В релизе отмечается, что министры также обсудили вопросы, связанные с реализацией ядерной сделки и двусторонние отношения.

Мятежники-хуситы взяли ответственность за нападение на предприятия саудовской нефтяной компании Saudi Aramco на востоке страны. В минувшую субботу саудовские власти заявили, что их мощности в районе нефтяных месторождений Абкайк и Хурайс подверглись ударам дронов, что привело к пожару на предприятиях. Саудовская Аравия после атаки заявила, что сократила производство нефти более чем вдвое - на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки в примерно 9,8 миллиона.