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РИА Новости

Главы МИД Ирана и Британии обсудили ситуацию в Йемене и ядерную сделку

16:29 17.09.2019 (обновлено: 16:47 17.09.2019)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 17 сен – РИА Новости. Министры иностранных дел Ирана и Великобритании Мохаммад Джавад Зариф и Доминик Рааб во вторник обсудили кризис в Йемене на фоне ударов по нефтяным объектам в Саудовской Аравии и ядерную сделку.
"В ходе телефонного разговора… был произведен обмен мнениями относительно развития ситуации в регионе, в особенности положение Йемена", - сообщило внешнеполитическое ведомство Ирана.
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В релизе отмечается, что министры также обсудили вопросы, связанные с реализацией ядерной сделки и двусторонние отношения.
Мятежники-хуситы взяли ответственность за нападение на предприятия саудовской нефтяной компании Saudi Aramco на востоке страны. В минувшую субботу саудовские власти заявили, что их мощности в районе нефтяных месторождений Абкайк и Хурайс подверглись ударам дронов, что привело к пожару на предприятиях. Саудовская Аравия после атаки заявила, что сократила производство нефти более чем вдвое - на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки в примерно 9,8 миллиона.
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что нет свидетельств того, чтобы атака происходила из Йемена, и обвинил в ней непосредственно Иран. Иран обвинения в свой адрес отвергает.
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Мохаммад Джавад ЗарифМИД ИранаВеликобританияЙеменВ мире
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