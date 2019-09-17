Совет директоров "Т Плюс" утвердил Андрея Вагнера гендиректором компании

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Совет директоров "Т Плюс" утвердил исполняющего обязанности генерального директора Андрея Вагнера в должности гендиректора, сообщает компания.

"Совет директоров "Т Плюс" утвердил Андрея Вагнера на посту генерального директора компании, он также продолжает занимать должность председателя правления "Т Плюс", - говорится в сообщении.

Вагнер был исполняющим обязанности генерального директора "Т Плюс" с 21 марта 2019 года. Его предшественник, Денис Паслер, покинул данный пост в связи с назначением временно исполняющим обязанности губернатора Оренбургской области.

Предыдущим до Вагнера гендиректором "Т Плюс" был Борис Вайнзихер, чьи полномочия были приостановлены с сентября 2016 года. Тогда Вайнзихер стал одним из фигурантов уголовного дела о взяточничестве в особо крупном размере в Коми.

Вагнер в электроэнергетике работает более 40 лет. Занимал руководящие посты в РАО "ЕЭС России", в 2006 году возглавил ТГК-2. В "Т Плюс" Вагнер работает с 2009 года.