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РИА Новости
Теплоснабжение

Совет директоров "Т Плюс" утвердил Андрея Вагнера гендиректором компании

16:23 17.09.2019
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© Fotolia / lichtmeisterПодписание договора
Подписание договора
© Fotolia / lichtmeister
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Совет директоров "Т Плюс" утвердил исполняющего обязанности генерального директора Андрея Вагнера в должности гендиректора, сообщает компания.

"Совет директоров "Т Плюс" утвердил Андрея Вагнера на посту генерального директора компании, он также продолжает занимать должность председателя правления "Т Плюс", - говорится в сообщении.

Вагнер был исполняющим обязанности генерального директора "Т Плюс" с 21 марта 2019 года. Его предшественник, Денис Паслер, покинул данный пост в связи с назначением временно исполняющим обязанности губернатора Оренбургской области.
Предыдущим до Вагнера гендиректором "Т Плюс" был Борис Вайнзихер, чьи полномочия были приостановлены с сентября 2016 года. Тогда Вайнзихер стал одним из фигурантов уголовного дела о взяточничестве в особо крупном размере в Коми.
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Вагнер в электроэнергетике работает более 40 лет. Занимал руководящие посты в РАО "ЕЭС России", в 2006 году возглавил ТГК-2. В "Т Плюс" Вагнер работает с 2009 года.
Группа "Т Плюс" работает в 16 регионах РФ, в состав компании входят 62 электростанции, среди которых 54 ТЭЦ, три ГРЭС, две ГЭС и три СЭС. Суммарная электрическая мощность электростанций - 15,5 ГВт, тепловая - 55 тысяч Гкал.ч. "Т Плюс" занимает около 8% рынка теплоснабжения РФ.
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ТеплоснабжениеТ ПлюсЭкономика
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