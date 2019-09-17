В Красноярске ликвидировали пожар на складе пиломатериалов

КРАСНОЯРСК, 17 сен - РИА Новости. Пожар на складе пиломатериалов в Красноярске ликвидирован, сообщила журналистам пресс-служба управления МЧС по краю.

Сигнал о возгорании на складе поступил в 9.34 мск. Примерно через час возгорание было локализовано на площади 600 квадратных метров.

"В 19.14 (15.14 мск) пожар на складе ликвидирован", - говорится в сообщении.