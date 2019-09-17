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РИА Новости

В Красноярске ликвидировали пожар на складе пиломатериалов

16:20 17.09.2019
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© Pixabay / ciobanucatalinaПожарные
Пожарные
© Pixabay / ciobanucatalina
КРАСНОЯРСК, 17 сен - РИА Новости. Пожар на складе пиломатериалов в Красноярске ликвидирован, сообщила журналистам пресс-служба управления МЧС по краю.
Сигнал о возгорании на складе поступил в 9.34 мск. Примерно через час возгорание было локализовано на площади 600 квадратных метров.
"В 19.14 (15.14 мск) пожар на складе ликвидирован", - говорится в сообщении.
По уточненной информации, на пожаре работают 27 человек и девять единиц техники. К месту направлена лаборатория для замера ПДК вредных веществ в воздухе. Погибших и пострадавших, по предварительной информации, нет.
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