Дату включения отопления в домах Подмосковья назначат до конца недели

Батарея в подъезде одного из жилых домов

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. С началом отопительного сезона в Московской области определятся в течение этой недели. Об этом сообщил телеканал С началом отопительного сезона в Московской области определятся в течение этой недели. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

Глава региона поручил главам профильных ведомств определиться с датой начала подачи отопления в жилые дома. По словам Андрея Воробьева, крайне важно сейчас следить за среднесуточной температурой, а также уделить особое внимание школам, больницам и детским садам.

"В течение недели будем следить за температурой, смотреть и принимать решение, когда включать тепло", – сообщил губернатор.

Андрей Воробьев обратился к главам муниципалитетов с просьбой следить за ситуацией и своевременно включать отопление.