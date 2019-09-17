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РИА Новости
Новости Подмосковья

Дату включения отопления в домах Подмосковья назначат до конца недели

16:13 17.09.2019
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© РИА Новости / Виталий АньковБатарея в подъезде одного из жилых домов
Батарея в подъезде одного из жилых домов
© РИА Новости / Виталий Аньков
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. С началом отопительного сезона в Московской области определятся в течение этой недели. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.
Глава региона поручил главам профильных ведомств определиться с датой начала подачи отопления в жилые дома. По словам Андрея Воробьева, крайне важно сейчас следить за среднесуточной температурой, а также уделить особое внимание школам, больницам и детским садам.
"В течение недели будем следить за температурой, смотреть и принимать решение, когда включать тепло", – сообщил губернатор.
Андрей Воробьев обратился к главам муниципалитетов с просьбой следить за ситуацией и своевременно включать отопление.
"На следующем заседании правительства, Евгений Акимович, попрошу вас доложить готовность к отопительному сезону", – с такими словами губернатор обратился к министру ЖКХ Московской области Евгению Хромушину.
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