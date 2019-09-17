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РИА Новости

"Техноград" проведет фестиваль "PRO тебя" в свой первый день рождения

16:07 17.09.2019
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© РИА Новости / Владимир ПесняЦентральный павильон на ВДНХ
Центральный павильон на ВДНХ
© РИА Новости / Владимир Песня
МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. Фестиваль профессиональных возможностей "PRO тебя" пройдет в первый день рождения "Технограда" на ВДНХ 22 сентября, сообщил РИА Новости представитель инновационно-образовательного комплекса.
В программе фестиваля, который пройдет в павильоне 63 на ВДНХ с 11.00 до 22.00 часов, – мини-лекции по пяти направлениям профессионального мастерства, более 40 мастер-классов, где специалисты разных отраслей поделятся своим опытом и секретами успеха. Кроме того, гости фестиваля смогут посетить квест, флэшмобы, перформансы, нетворкинг в музыкальных chill out зонах.
Также на фестивале можно будет получить консультации по развитию карьеры, пройти тестирование на профориентацию и собеседование с перспективными работодателями на "Ярмарке вакансий".
На уличной территории фестиваля разместятся пять шатров-пространств для желающих улучшить свои знания и навыки и построить успешную карьеру. "Площадка трансформаций", к примеру, будет интересна тем, кто занимается урбанистикой, а в шатре "Сад Технологий" посетители фестиваля смогут ознакомиться с новинками цифровых технологий, в частности, научиться управлять бытовыми приборами с помощью мысли или виртуально примерить одежду.
В шатре "Бюро Навыков" гости смогут разработать свой проект, а в "Салоне качества", который имитирует салон самолета, получат консультацию по выявлению своих потребностей в формате аудио-прогулки. В шатре "Лаборатория фантазий" посетители фестиваля проверят свои возможности и врожденные способности. В завершение праздника всех пришедших ждет сюрприз от организаторов у "Маяка возможностей".
Для участия в фестивале необходима предварительная регистрация на сайте.
По словам организаторов, на фестивале ожидается около 10 тысяч гостей.
В "Технограде", открывшемся в сентябре 2018 года при поддержке правительства Москвы, люди любого возраста – от школьников до пенсионеров – могут освоить более 40 профессий, как востребованных на рынке труда сегодня, так и профессий будущего. Инновационный комплекс площадью 35,5 тысячи квадратных метров состоит из шести тематических павильонов: "Сервис. Техноград", "Арт.Техноград", "Пром.Техноград", "Цифра.Техноград", "Урбан.Техноград", "Бизнес. Техноград". После прохождения обучения слушателям курсов выдаются сертификаты государственного образца.
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"На сегодняшний день "Техноград" – единственный в своем роде образовательный комплекс не только в Москве, но и в России. Здесь не только можно весело провести время, но и получить знания по самым актуальным направлениям. Причем программы обучения адаптированы для слушателей всех возрастов, ведь никогда не поздно получить новые знания, актуальные для современного мира, вплоть до новой профессии, которых у нас представлено более сорока. И самое главное – получить удовольствие от самого процесса создания чего-то уникального своими руками", - сообщила заместитель руководителя Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Олеся Беленькая.
За год работы "Техноград" стал не только образовательным центром, но и площадкой для проведения самых различных мероприятий. Здесь регулярно проходят не только конкурсы молодежного научно-технического творчества и профессионального мастерства, но и фестивали городского значения. За время после создания комплекса здесь уже прошли День карьеры, День открытых дверей, Форум молодых дизайнеров, День имиджа и красоты для всей семьи, День открытых дверей "Карьера без преград" для представителей социально незащищенных групп. С момента открытия различные мероприятия "Технограда", в том числе экскурсии, профессиональные курсы, мастер-классы и фестивали, посетили свыше 200 тысяч человек.
В "Технограде" также открыт Центр развития карьеры, где предлагают пройти профориентационные тесты и получить консультацию специалиста по выбору дальнейшего карьерного развития. Тест, разработанный ЦРК с помощью авторских методик Климова, Холланда и Шейна, включает в себя несколько блоков вопросов. По завершению участник получает подробный отчет о типах профессий, личностных типах и якорях карьеры.
Методисты "Технограда" выбрали образовательные программы по самым востребованным и актуальным профессиям в шести направлениях, включающие сферу услуг, креативные индустрии и цифровые технологии, городскую инфраструктуру, промышленность, предпринимательство и социальные навыки. Программы разработаны на основе реальных кейсов, и учащиеся отрабатывают практические навыки на современном технологическом оборудовании. Возраст самых юных участников – 7 лет, самому взрослому слушателю – 85 лет. Лучшие выпускники курсов стали обладателями сертификатов на трудоустройство от образовательных партнеров Технограда, отметили в инновационно-образовательном комплексе.
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Департамент предпринимательства и инновационного развития города МосквыМосква
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