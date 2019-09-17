В пивоваренной компании оценили запрет продажи алкоголя в кафе в домах

Стеклянные бутылки с алкоголем, запрещённые к продаже во время чемпионата мира по футболу, на витрине магазина в Волгограде

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Запрет на продажу алкоголя в небольших кафе и ресторанах в многоквартирных домах РФ станет новым избыточным требованием, которое может негативно повлиять на отечественную пивоваренную отрасль, заявил РИА Новости директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям пивоваренной компании AB InBev Efes Ораз Дурдыев.

Газета " Коммерсант " во вторник сообщила, что правительство РФ подготовило отзыв на депутатский законопроект о запрете торговли алкоголем в ресторанах, барах и кафе в многоквартирных домах и на прилегающих территориях, если площадь зала обслуживания не превышает 20 квадратных метров. По данным издания, правительство концептуально поддержало проект при условии его доработки ко второму чтению.

"Для пивоваренной отрасли это может быть еще одним избыточным требованием, которое способно негативно повлиять на индустрию. Мы выступаем против любых дополнительных ограничений на розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания", - сказал в свою очередь Дурдыев.

По его словам, установление ограничений по площади зала обслуживания может негативно повлиять на рентабельность добросовестных рестораторов, привести к массовому закрытию их бизнесов, снижению предпринимательской активности и уровня конкуренции.

"На наш взгляд, данный вопрос может быть решен благодаря smart-регулированию, при котором будут определены четкие критерии идентификации субъектов HoReCa (общепит и гостиничный бизнес - ред.), а не путем запретительных мер", - отметил собеседник агентства.