В Кабуле по меньшей мере 22 человека погибли в результате теракта

Пострадавший в результате теракта в Кабуле. Архивное фото

Пострадавший в результате теракта в Кабуле

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. По меньшей мере 22 человека погибли, 38 получили ранения при взрыве, совершенном во вторник в Кабуле террористом-смертником, сообщила полиция столицы Афганистана.

"В результате теракта погибли 22 человека, в том числе шесть военных, число раненых составляет 38 гражданских лиц", - говорится в сообщении полиции Кабула в Facebook

Среди погибших есть женщины и дети.

По данным правоохранителей, террорист-смертник во вторник около 13.00 по местному времени (11.30 мск) подорвал себя неподалеку от перекрестка Ахмада Шаха Масуда. Неподалеку от перекрестка находится посольство США, а также министерство обороны Афганистана. Однако полиция не уточнила, где конкретно произошел взрыв.

Это уже второй взрыв за сегодня, жертвами которого стали десятки человек.

Ранее взрыв произошел рядом с местом собрания представителей избирательной кампании афганского президента Ашрафа Гани в провинции Парван. По данным телеканала Tolo News , в результате взрыва 26 человек погибли, еще 42 пострадали.

Ответственность за оба взрыва, по данным телеканала 1TV , взяло на себя радикальное движение "Талибан".