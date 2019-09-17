В Кабуле по меньшей мере 22 человека погибли в результате теракта

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. По меньшей мере 22 человека погибли, 38 получили ранения при взрыве, совершенном во вторник в Кабуле террористом-смертником, сообщила полиция столицы Афганистана.
"В результате теракта погибли 22 человека, в том числе шесть военных, число раненых составляет 38 гражданских лиц", - говорится в сообщении полиции Кабула в Facebook.
Среди погибших есть женщины и дети.
По данным правоохранителей, террорист-смертник во вторник около 13.00 по местному времени (11.30 мск) подорвал себя неподалеку от перекрестка Ахмада Шаха Масуда. Неподалеку от перекрестка находится посольство США, а также министерство обороны Афганистана. Однако полиция не уточнила, где конкретно произошел взрыв.
Это уже второй взрыв за сегодня, жертвами которого стали десятки человек.
Ранее взрыв произошел рядом с местом собрания представителей избирательной кампании афганского президента Ашрафа Гани в провинции Парван. По данным телеканала Tolo News, в результате взрыва 26 человек погибли, еще 42 пострадали.
Ответственность за оба взрыва, по данным телеканала 1TV, взяло на себя радикальное движение "Талибан".
12 сентября, 12:50РИА НовостиПри взрыве около базы в Кабуле погибли четыре бойца спецназа
Взрывы произошли менее чем за две недели до президентских выборов в Афганистане, которые запланированы на 28 сентября. Радикальная группировка "Талибан" угрожала сорвать выборы. Спецпредставитель генсека ООН выражал обеспокоенность, что их целью могут стать мирные граждане, участвующие в выборах.