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РИА Новости

В Кабуле по меньшей мере 22 человека погибли в результате теракта

16:01 17.09.2019 (обновлено: 16:46 17.09.2019)
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© AFP 2019 / Wakil KohsarПострадавший в результате теракта в Кабуле
Пострадавший в результате теракта в Кабуле
© AFP 2019 / Wakil Kohsar
Пострадавший в результате теракта в Кабуле. Архивное фото
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. По меньшей мере 22 человека погибли, 38 получили ранения при взрыве, совершенном во вторник в Кабуле террористом-смертником, сообщила полиция столицы Афганистана.
"В результате теракта погибли 22 человека, в том числе шесть военных, число раненых составляет 38 гражданских лиц", - говорится в сообщении полиции Кабула в Facebook.
Среди погибших есть женщины и дети.
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По данным правоохранителей, террорист-смертник во вторник около 13.00 по местному времени (11.30 мск) подорвал себя неподалеку от перекрестка Ахмада Шаха Масуда. Неподалеку от перекрестка находится посольство США, а также министерство обороны Афганистана. Однако полиция не уточнила, где конкретно произошел взрыв.
Это уже второй взрыв за сегодня, жертвами которого стали десятки человек.
Ранее взрыв произошел рядом с местом собрания представителей избирательной кампании афганского президента Ашрафа Гани в провинции Парван. По данным телеканала Tolo News, в результате взрыва 26 человек погибли, еще 42 пострадали.
Ответственность за оба взрыва, по данным телеканала 1TV, взяло на себя радикальное движение "Талибан".
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