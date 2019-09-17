Россия и Китай разработают дорожную карту по развитию торговли к 2024 году

СТРЕЛЬНА, 17 сен - РИА Новости. Минэкономразвития РФ и министерство коммерции КНР по итогам 24-й регулярной встречи глав правительств РФ и Китая подписали совместное заявление о разработке дорожной карты по высококачественному развитию российско-китайской торговли товарами и услугами к 2024 году.

Кроме этого, был подписан меморандум о взаимопонимании по вопросу дальнейшего укрепления сотрудничества и обмена информацией в научной и гуманитарной сферах между Российским союзом научных и инженерных общественных объединений и Всекитайской федерацией по науке и технике.

Страны также заключили меморандум о взаимопонимании и содействии в открытии представительств по привлечению и продвижению инвестиций между министерством РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики и министерством коммерции КНР.

Также был подписан меморандум о взаимопонимании между министерством цифрового развития РФ и министерством промышленности и информатизации КНР в области развития цифровых технологий.