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РИА Новости
Тверская область

Руденя: в муниципалитетах Верхневолжья появятся филиалы ведущих больниц

15:51 17.09.2019
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© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Тверской областиИгорь Руденя
Игорь Руденя
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Тверской области
ТВЕРЬ, 17 сен – РИА Новости. Формирование современной, эффективной и доступной системы медицинской помощи населению на всей территории Тверской области является приоритетом в социальной политике областной власти, заявил глава региона Игорь Руденя, выступая на заседании областного правительства, первым вопросом повестки дня которого стало обсуждение реализации в области национального проекта "Здравоохранение".
Финансирование национального проекта "Здравоохранение" в Тверской области на этот год составляет свыше 1,3 миллиарда рублей, в том числе порядка 780 миллионов - средства федерального бюджета и 612 миллионов рублей - регионального.

"Основное внимание при реализации национального проекта уделяется борьбе с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями, созданию современной инфраструктуры медицинской помощи детям, а также развитию первичного звена здравоохранения как в городах, так и на селе, внедрению цифровых технологий в региональной медицине", - сказал губернатор.

При этом он отметил, что одной из главных задач национального проекта является увеличение продолжительности жизни граждан до 78 лет к 2024 году.
Особое внимание Руденя уделил необходимости более широкого охвата жителей региона диспансеризацией и профосмотрами.
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова
16 сентября, 13:29РИА Новости
Скворцова призвала ликвидировать дефицит объектов сельского здравоохранения
Глава региона поручил разработать дорожную карту по открытию филиалов ведущих областных учреждений здравоохранения в муниципалитетах Верхневолжья.
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Тверская областьИгорь РуденяОбщество
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