Госдума поддержала проект об изменении порядка внесения поправок к КоАП

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в I чтении законопроект, предусматривающий введение требования об обязательном представлении официального отзыва правительства РФ при внесении в ГД законопроектов, предусматривающих поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП).

Авторами законодательной инициативы стали депутат Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас.

В думском комитете по госстроительству и законодательству подчеркнули, что такая необходимость вызвана подготовкой проекта нового КоАП, которая сейчас ведется по поручению премьер-министра Дмитрия Медведева.

"Готовя новый кодифицированный акт необходимо учитывать действующие нормы, проводить системный анализ существующих положений Кодекса, его взаимосвязи с отраслевым законодательством, устанавливающим права и обязанности, за нарушение которых предусмотрена административная ответственность", - цитирует Крашенинникова пресс-служба комитета.

По словам парламентария, требование об отзыве кабмина при внесении законопроектов в Госдуму позволит более детально изучить соответствующее предложение об изменениях КоАП на стадии разработки проекта.