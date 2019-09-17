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РИА Новости

Госдума поддержала проект об изменении порядка внесения поправок к КоАП

15:36 17.09.2019
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в I чтении законопроект, предусматривающий введение требования об обязательном представлении официального отзыва правительства РФ при внесении в ГД законопроектов, предусматривающих поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП).
Авторами законодательной инициативы стали депутат Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас.
В думском комитете по госстроительству и законодательству подчеркнули, что такая необходимость вызвана подготовкой проекта нового КоАП, которая сейчас ведется по поручению премьер-министра Дмитрия Медведева.
"Готовя новый кодифицированный акт необходимо учитывать действующие нормы, проводить системный анализ существующих положений Кодекса, его взаимосвязи с отраслевым законодательством, устанавливающим права и обязанности, за нарушение которых предусмотрена административная ответственность", - цитирует Крашенинникова пресс-служба комитета.
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По словам парламентария, требование об отзыве кабмина при внесении законопроектов в Госдуму позволит более детально изучить соответствующее предложение об изменениях КоАП на стадии разработки проекта.
"При рассмотрении предложений об изменениях в КоАП сейчас особенно важно учитывать мнение правительства Российской Федерации. Полностью запретить вносить поправки в Кодекс нельзя, но ограничить их количество с учетом целесообразности необходимо", - отметил Крашенинников.
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