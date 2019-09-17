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РИА Новости

На Ставрополье мужчина ударил ножом прибывшего на вызов полицейского

15:35 17.09.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
ПЯТИГОРСК, 17 сен - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Ставропольского края, который ножом в грудь ударил полицейского, прибывшего узнать, зачем тот позвонил в службу "112", сообщает СУСК РФ по региону.
"По данным следствия, 16 сентября текущего года житель Туркменского района позвонил в службу "112" и совершил хулиганский поступок. Для выяснения обстоятельств к молодому человеку прибыли сотрудники полиции. В ходе беседы подозреваемый беспричинно ударил ножом в грудь одного из полицейских, причинив проникающее ранение", - говорится в сообщении. Как отмечается, потерпевший был незамедлительно госпитализирован в больницу, где ему оказана квалифицированная медицинская помощь, сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.
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По данным СК, мужчина подозревается в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.
"Следователи СКР задержали подозреваемого и направили в суд ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу выполняется комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на сбор доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается", - отметили в ведомстве.
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Следственный комитет РФРоссияСтавропольский крайСтавропольПроисшествия
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