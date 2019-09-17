На Ставрополье мужчина ударил ножом прибывшего на вызов полицейского

ПЯТИГОРСК, 17 сен - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Ставропольского края, который ножом в грудь ударил полицейского, прибывшего узнать, зачем тот позвонил в службу "112", сообщает СУСК РФ по региону.

"По данным следствия, 16 сентября текущего года житель Туркменского района позвонил в службу "112" и совершил хулиганский поступок. Для выяснения обстоятельств к молодому человеку прибыли сотрудники полиции. В ходе беседы подозреваемый беспричинно ударил ножом в грудь одного из полицейских, причинив проникающее ранение", - говорится в сообщении. Как отмечается, потерпевший был незамедлительно госпитализирован в больницу, где ему оказана квалифицированная медицинская помощь, сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.

По данным СК, мужчина подозревается в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.