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РИА Новости

Во Владимирской области потушили крупный пожар в хранилище картофеля

15:29 17.09.2019
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© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкСотрудники пожарной службы МЧС РФ
Сотрудники пожарной службы МЧС РФ
© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Крупный пожар в хранилище картофеля в Меленковском районе Владимирской области удалось ликвидировать на площади 800 квадратных метров, заявили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Ранее сообщалось о возгорании в одноэтажном хранилище картофеля в деревне Кудрино на площади 1 тысяча квадратных метров.
"Объявлена полная ликвидация пожара на площади 800 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
По данным МЧС, в тушении пожара участвовали 16 человек и шесть единиц техники.
Сотрудники МЧС РФ во время тушения пожара
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МЧС РФВладимирская областьПроисшествия
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