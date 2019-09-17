Во Владимирской области потушили крупный пожар в хранилище картофеля

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Крупный пожар в хранилище картофеля в Меленковском районе Владимирской области удалось ликвидировать на площади 800 квадратных метров, заявили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

Ранее сообщалось о возгорании в одноэтажном хранилище картофеля в деревне Кудрино на площади 1 тысяча квадратных метров.

"Объявлена полная ликвидация пожара на площади 800 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.