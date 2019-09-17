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РИА Новости
80 лет с начала Второй мировой войны

Путин отметил вклад еврейских организаций в защиту военной истории

15:25 17.09.2019 (обновлено: 15:46 17.09.2019)
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент РФ Владимир Путин на V встрече глав государств - гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию
Президент РФ Владимир Путин на V встрече глав государств - гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию
© РИА Новости / Алексей Никольский
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил еврейские организации за защиту истории и борьбу с ее искажением, подчеркнув, что кроме них почти никто этого не делал.
"Когда мы сталкиваемся с негативными явлениями, с попытками пересмотреть результаты Второй мировой войны, исказить историю, я с одной стороны с удовольствием, а с другой стороны - с тревогой должен отметить, что почти единственными организациями, которые публично противостояли всем вот этим попыткам, были еврейские организации Европы, в том числе и в прибалтийских странах. Я, конечно, всегда думаю об этом, и с благодарностью думаю, но жалко, что только они", - сказал Путин во вторник на конгрессе всемирного учредительного фонда "Керен ха-Йесод" в Москве.
Президент РФ выразил благодарность, добавив, что люди не побоялись "выходить на улицы", протестовать и надевать одежду узников концлагерей, а также напоминали о тех событиях и занимали активную, открытую позицию.
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