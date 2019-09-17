Путин отметил вклад еврейских организаций в защиту военной истории

"Когда мы сталкиваемся с негативными явлениями, с попытками пересмотреть результаты Второй мировой войны, исказить историю, я с одной стороны с удовольствием, а с другой стороны - с тревогой должен отметить, что почти единственными организациями, которые публично противостояли всем вот этим попыткам, были еврейские организации Европы, в том числе и в прибалтийских странах. Я, конечно, всегда думаю об этом, и с благодарностью думаю, но жалко, что только они", - сказал Путин во вторник на конгрессе всемирного учредительного фонда "Керен ха-Йесод" в Москве.