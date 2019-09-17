Территориальная целостность Сирии будет восстанавливаться, считает эксперт

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Территориальная целостность Сирии будет постепенно восстанавливаться, считает директор Центра общественно-политических исследований Владимир Евсеев.

"Если посмотрите на ситуации в Сирии в целом, то она не является благоприятной. Потому что есть проблемы по провинции Дераа, есть проблемы в Дейр-эз-Зоре, есть проблемы по другим провинциям. Там тоже нужно бороться с радикалами, потому что они там есть, они никуда не делись. Но власть постепенно с этой задачей справится. Я уверен в том, что территориальная целостность Сирии будет постепенно восстанавливаться", - сказал эксперт в ходе пресс-конференция "Итоги саммита по Сирии в Анкаре" в МИА "Россия сегодня".

По его словам, "это по-видимому является общим трендом". "Восстанавливаться будет и провинция Идлиб, и (ситуация - ред.) на северо-востоке Сирии и в других частях", - отметил он.

Эксперт считает, что военное присутствие США на территории Сирии будет сокращаться. "Восточный берег реки Евфрат. Как там можно обеспечить воздушное патрулирование? Сейчас США с территории Турции не работают, они работают с территории Ирака. Для того чтобы патрулировать эту зону, им придётся летать как минимум с дозаправкой. А как обеспечить постоянное присутствие на столь протяженной зоне? Я думаю, что как бы США не хотели, их военное присутствие и влияние на территории Сирии будут сокращаться. Потому что по-другому это невозможно", - сказал Евсеев.

"А под ударом окажутся сирийские курды. Вот, кто будет расплачиваться за американскую политику", - считает он. "Потому что если на самом деле туркам удастся инициировать вывод радикальных боевиков в эту зону, там естественно начнутся боевые действия, будут гибнуть курды, причем это зона их проживания. Получается, что опять под ударом окажутся сирийские курды, которые так надеются на американцев", - сказал Евсеев.

Эксперт отметил также, что "для освобождения зоны Идлиб большое влияние окажет саммит, который планируется в октябре, с участием лидеров Франции, Германии и России". "Помимо ее освобождения, нужно восстанавливать ту инфраструктуру, которая там серьезно разрушена. До этого саммита серьёзных изменений в зоне Идлиб происходить не будет", - подчеркнул он.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил о готовности провести в октябре саммит с участием лидеров России, Германии и Франции для обсуждения ситуации в сирийском Идлибе и проблемы беженцев.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над запрещенной в РФ террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах САР продолжается зачистка от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.