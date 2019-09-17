Путин призвал передавать правду о Холокосте следующим поколениям

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин считает, что важно передавать правду о Холокосте, чтобы предотвратить разрастание антисемитизма, ксенофобии, религиозной и расовой нетерпимости.
"Важно передавать следующим поколениям страшную правду о Холокосте, колоссальных потерях, которые понесли наши народы от совершенных нацистами преступлений против человечности. Это необходимо для того, чтобы предотвратить разрастание в современном мире ксенофобии, антисемитизма, религиозной и расовой нетерпимости", - заявил Путин на конгрессе всемирного учредительного фонда "Керен ха-Йесод" в Москве.
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