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РИА Новости

Путин призвал передавать правду о Холокосте следующим поколениям

15:21 17.09.2019
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин считает, что важно передавать правду о Холокосте, чтобы предотвратить разрастание антисемитизма, ксенофобии, религиозной и расовой нетерпимости.
"Важно передавать следующим поколениям страшную правду о Холокосте, колоссальных потерях, которые понесли наши народы от совершенных нацистами преступлений против человечности. Это необходимо для того, чтобы предотвратить разрастание в современном мире ксенофобии, антисемитизма, религиозной и расовой нетерпимости", - заявил Путин на конгрессе всемирного учредительного фонда "Керен ха-Йесод" в Москве.
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