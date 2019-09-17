Путин призвал укреплять торгово-экономические связи с Израилем

"Хотел бы особо сказать о том, как важно укреплять наши двусторонние торгово-экономические связи. В 2018 году товарооборот увеличился между Россией и Израилем на 9%, абсолютные величины пока очень скромные где-то около 3 миллиардов, но мы, уверен, в ближайшее время сможем многое сделать для того, чтобы двинуться вперед", - сказал Путин на конгрессе фонда "Керен ха-Йесод".