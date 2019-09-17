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РИА Новости

Путин призвал укреплять торгово-экономические связи с Израилем

15:19 17.09.2019
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в конгрессе фонда "Керен ха-Йесод"
Президент РФ В. Путин принял участие в конгрессе фонда Керен ха-Йесод
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Торгово-экономические связи между Россией и Израилем важно укреплять, заявил президент России Владимир Путин.
"Хотел бы особо сказать о том, как важно укреплять наши двусторонние торгово-экономические связи. В 2018 году товарооборот увеличился между Россией и Израилем на 9%, абсолютные величины пока очень скромные где-то около 3 миллиардов, но мы, уверен, в ближайшее время сможем многое сделать для того, чтобы двинуться вперед", - сказал Путин на конгрессе фонда "Керен ха-Йесод".
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