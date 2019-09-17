Не греховно ли просить исцеления от болезни?

"Давно задаюсь вопросом по поводу болезней и исцеления. Нет ли здесь некоторого противоречия: с одной стороны, в христианстве считается, что болезнь – это посещение Божие, она дается для очищения от грехов, а с другой стороны - часто священники служат молебны о выздоровлении больных, так же как и сами болящие часто просят об их исцелении. В молитвословах есть даже специальные молитвы. Получается, что верующие люди противятся воле Божией?" Иван, 23 года, г. Королев

Отвечает известный церковный публицист иеромонах Макарий (Маркиш):

Нет, так не получается. Чтобы в этом убедиться (как и всегда), надо участвовать в богослужениях, где мы постоянно молимся о здоровье и благополучии людей, и читать Священное Писание, где мы встречаем многократные чудеса исцелений, совершенных Самим Спасителям и Его учениками, требования молиться о здоровье и пожелания здоровья - но ни одного пожелания болезни...