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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Не греховно ли просить исцеления от болезни?

14:56 17.09.2019
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкСвященнослужители на лестнице здания Священного Кинота Святой Горы в городе Карее
Священнослужители на лестнице здания Священного Кинота Святой Горы в городе Карее
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
"Давно задаюсь вопросом по поводу болезней и исцеления. Нет ли здесь некоторого противоречия: с одной стороны, в христианстве считается, что болезнь – это посещение Божие, она дается для очищения от грехов, а с другой стороны - часто священники служат молебны о выздоровлении больных, так же как и сами болящие часто просят об их исцелении. В молитвословах есть даже специальные молитвы. Получается, что верующие люди противятся воле Божией?" Иван, 23 года, г. Королев
Отвечает известный церковный публицист иеромонах Макарий (Маркиш):
Нет, так не получается. Чтобы в этом убедиться (как и всегда), надо участвовать в богослужениях, где мы постоянно молимся о здоровье и благополучии людей, и читать Священное Писание, где мы встречаем многократные чудеса исцелений, совершенных Самим Спасителям и Его учениками, требования молиться о здоровье и пожелания здоровья - но ни одного пожелания болезни...
Если же вас волнует богословская сторона вопроса, это неплохо - но за дело надо браться всерьез, не ограничиваясь одной фразой про "посещение и очищение от грехов"... Достаточно заметить, что подверженность болезни и смерти - это закономерный результат искажения человеческой природы грехом, то есть проявление зла, а на зло нет и не может быть Божией воли. Однако любое проявление зла, допускаемое Богом, может в итоге послужить к нашей пользе - если мы правильно реагируем на него (откуда и берется "очищение от грехов"). Напоминание об этом – Крест, орудие, которым люди убили Бога, а Он Своим воскресением дал им победу над смертью... Тем, кто желает принять Его дар.
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