В Москве осудили бывшего полковника ОМОН, вымогавшего взятку за госзащиту

Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда. Архивное фото

Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Хорошевский суд Москвы во вторник приговорил бывшего командира оперативного батальона столичного ОМОНа полковника Михаила Пыталева за вымогательство 360 тысяч рублей в качестве взятки за госзащиту, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Назначить Пыталеву наказание в виде семи лет шести месяцев со штрафом 4 миллиона рублей и запретом занимать определенные должности в правоохранительных органах в течение шести лет [после освобождения]", - огласил решение судья.

Сотрудники Пыталева охраняли в 2017 году бизнесмена Карена Мхитаряна и его жену. Мхитарян был свидетелем по делу о вымогательстве, где главным подозреваемым проходил известный криминальный авторитет Сергей Асатрян. Дом одного из свидетелей сожгли, после этого Мхитаряну и дали госзащиту.

Пыталев же, как выяснило следствие, заявил Мхитаряну, что тот должен заплатить 360 тысяч рублей для его "добросовестной защиты". Коммерсант согласился и перевел деньги, которые комбат потратил на обучение дочери в университете.

Но аппетит полковника на этом не иссяк: Пыталев затем объявил своему "клиенту", что для продления государственной защиты еще на год надо заплатить еще 3 миллиона рублей, установил суд.

Из показаний Пыталева следует, что деньги он планировал перевести главе Центра госзащиты свидетелей, а за свои услуги планировал оставить только 500 тысяч рублей.

На этот раз Мхитарян отказался и пожаловался в ФСБ. В итоге полковника поймали с поличным, когда ему передавали 33 тысячи долларов.