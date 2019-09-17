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РИА Новости

В Москве осудили бывшего полковника ОМОН, вымогавшего взятку за госзащиту

14:51 17.09.2019
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкНаручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда. Архивное фото
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Хорошевский суд Москвы во вторник приговорил бывшего командира оперативного батальона столичного ОМОНа полковника Михаила Пыталева за вымогательство 360 тысяч рублей в качестве взятки за госзащиту, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Назначить Пыталеву наказание в виде семи лет шести месяцев со штрафом 4 миллиона рублей и запретом занимать определенные должности в правоохранительных органах в течение шести лет [после освобождения]", - огласил решение судья.
Сотрудники Пыталева охраняли в 2017 году бизнесмена Карена Мхитаряна и его жену. Мхитарян был свидетелем по делу о вымогательстве, где главным подозреваемым проходил известный криминальный авторитет Сергей Асатрян. Дом одного из свидетелей сожгли, после этого Мхитаряну и дали госзащиту.
Пыталев же, как выяснило следствие, заявил Мхитаряну, что тот должен заплатить 360 тысяч рублей для его "добросовестной защиты". Коммерсант согласился и перевел деньги, которые комбат потратил на обучение дочери в университете.
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Но аппетит полковника на этом не иссяк: Пыталев затем объявил своему "клиенту", что для продления государственной защиты еще на год надо заплатить еще 3 миллиона рублей, установил суд.
Из показаний Пыталева следует, что деньги он планировал перевести главе Центра госзащиты свидетелей, а за свои услуги планировал оставить только 500 тысяч рублей.
На этот раз Мхитарян отказался и пожаловался в ФСБ. В итоге полковника поймали с поличным, когда ему передавали 33 тысячи долларов.
Пыталев вину признал, но только частично. Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован в течение десяти дней.
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