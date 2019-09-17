В Москве завели дело после избиения девочки группой подростков

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовное дело после того, как подростки избили 16-летнюю девушку в Москве, сообщается на Следственные органы возбудили уголовное дело после того, как подростки избили 16-летнюю девушку в Москве, сообщается на сайте столичной прокуратуры.

Ранее стало известно, что группа подростков нанесла удары руками и ногами своей сверстнице по голове и телу. Столичные следователи и полиция начали проверку.

Согласно релизу надзорного ведомства, установлено, что 12 сентября в Новомосковском административном округе столицы группа подростков, действуя из хулиганских побуждений, напала на знакомую 16-летнюю девушку. Девушке были нанесены множественные удары по лицу, голове и телу. Потерпевшей причинен ушиб мягких тканей лица и левой подвздошной области, она обратилась в медицинское учреждение.

"По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 116 УК РФ (Побои)", - говорится в сообщении надзорного ведомства.