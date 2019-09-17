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РИА Новости
Новости Подмосковья

В Подмосковье увеличилось количество льготников по земельному налогу

14:45 17.09.2019
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкДом правительства Московской области
Дом правительства Московской области
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Количество льготников по земельному налогу в Московской области по итогам двух лет выросло с 230 тысяч до 1,1 миллиона человек, сообщила начальник отдела имущественных и ресурсных налогов Управления ФНС России по Подмосковью Елена Тарасова.
"По итогам двух лет количество льготников по земельному налогу в Подмосковье выросло с 230 тысяч до 1,1 миллиона человек. Сумма предоставленных льгот увеличилась с 890 миллионов рублей практически до 3 миллиардов рублей", - сказала Тарасова на пресс-конференции.
По ее словам, основное увеличение количества льготных категорий произошло за счет пенсионеров и многодетных семей.
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