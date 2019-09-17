В Подмосковье увеличилось количество льготников по земельному налогу

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Количество льготников по земельному налогу в Московской области по итогам двух лет выросло с 230 тысяч до 1,1 миллиона человек, сообщила начальник отдела имущественных и ресурсных налогов Управления ФНС России по Подмосковью Елена Тарасова.

"По итогам двух лет количество льготников по земельному налогу в Подмосковье выросло с 230 тысяч до 1,1 миллиона человек. Сумма предоставленных льгот увеличилась с 890 миллионов рублей практически до 3 миллиардов рублей", - сказала Тарасова на пресс-конференции.