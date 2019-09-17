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РИА Новости
Туризм

Эксперт прокомментировал статистику несчастных случаев в Турции

17:50 17.09.2019
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© Flickr / Matt PerreaultМашина турецкой скорой помощи
Машина турецкой скорой помощи
© Flickr / Matt Perreault
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Статистика по числу несчастных случаев со смертельным исходом с российскими туристами в Турции не превышает аналогичные показатели в других странах, заявил член общественного совета при Федеральном агентстве по туризму Роман Бобылев.
Неделей ранее российский посол в Анкаре Алексей Ерхов рассказал РИА Новости, что нынешний туристический сезон "оказался очень тяжелым в том, что касается числа происшествий с российскими туристами на юге Турции". По его данным, зафиксировано 88 летальных случаев, а также порядка 40 фактов медицинской эвакуации. Ерхов объяснил цифры ростом турпотока из России - в прошлом году Турцию посетили около шести миллионов россиян.
"Цифра, которая была озвучена посольством РФ в Турции, это 88 человек погибших российских туристов по этой стране за 2019 год. Такая цифра не может не вызывать беспокойства", - сказал Бобылев, выступая на круглом столе "Безопасность российских туристов в Турции. Старые и новые угрозы" в Общественной палате РФ.
Член общественного совета при Ростуризме обратил внимание, что для объективности нужно отделить несчастные случаи в ДТП от случаев, связанных с хроническими заболеваниями. "При этом нужно понимать, что и с чем сравнивать. Если мы возьмем цифру шесть миллионов российских туристов, которых в этом году ожидаемо примет Турция за шесть месяцев летнего сезона, учтем среднюю продолжительность тура в 10 дней, то получится, что на турецких курортах ежедневно находится порядка 300 тысяч российских граждан", - отметил спикер.
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Он уточнил, что такая цифра сопоставима с населением среднего российского города.
"Изучая ситуацию, нужно смотреть по конкретным срезам, есть ли увеличение смертей в статистическом отношении по сравнению с предыдущими сезонами. Посмотреть, какие цифры были в 2017 и в 2018 годах не только в Турции, но и в других странах. По информации страховых компаний, негативная статистика, которая связана со смертельными случаями в Турции, она не выходит за рамки европейской статистики", - резюмировал Бобылев.
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