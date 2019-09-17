Эксперт прокомментировал статистику несчастных случаев в Турции

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Статистика по числу несчастных случаев со смертельным исходом с российскими туристами в Турции не превышает аналогичные показатели в других странах, заявил член общественного совета при Федеральном агентстве по туризму Роман Бобылев.

Неделей ранее российский посол в Анкаре Алексей Ерхов рассказал РИА Новости, что нынешний туристический сезон "оказался очень тяжелым в том, что касается числа происшествий с российскими туристами на юге Турции". По его данным, зафиксировано 88 летальных случаев, а также порядка 40 фактов медицинской эвакуации. Ерхов объяснил цифры ростом турпотока из России - в прошлом году Турцию посетили около шести миллионов россиян.

"Цифра, которая была озвучена посольством РФ в Турции, это 88 человек погибших российских туристов по этой стране за 2019 год. Такая цифра не может не вызывать беспокойства", - сказал Бобылев, выступая на круглом столе "Безопасность российских туристов в Турции. Старые и новые угрозы" в Общественной палате РФ.

Член общественного совета при Ростуризме обратил внимание, что для объективности нужно отделить несчастные случаи в ДТП от случаев, связанных с хроническими заболеваниями. "При этом нужно понимать, что и с чем сравнивать. Если мы возьмем цифру шесть миллионов российских туристов, которых в этом году ожидаемо примет Турция за шесть месяцев летнего сезона, учтем среднюю продолжительность тура в 10 дней, то получится, что на турецких курортах ежедневно находится порядка 300 тысяч российских граждан", - отметил спикер.

Он уточнил, что такая цифра сопоставима с населением среднего российского города.