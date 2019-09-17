Экс-почетного консула Италии в Луксоре обвинили в краже 22 тысяч артефактов

Речь идет о партии египетских археологических ценностей, которые были задержаны итальянскими властями некоторое время назад в порту города Салерно. Дипломатический груз был отправлен из египетской Александрии.

В июле 2018 года власти Египта вернули ценности из Италии и начали собственное расследование, в ходе которого выяснилось, что Ладислав Скакаль договорился с группой египтян о нелегальной переправке археологических артефактов в Италию с целью их последующей продажи. Египтяне, помогавшие итальянцу осуществить преступление, задержаны и ожидают суда. В доме почетного итальянского консула в Каире и в принадлежавшей итальянцу банковской ячейке одного из частных банков следователи также обнаружили древнеегипетские артефакты.