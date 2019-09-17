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РИА Новости

Экс-почетного консула Италии в Луксоре обвинили в краже 22 тысяч артефактов

14:37 17.09.2019
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкХрам Карнак (город живых) в Луксоре
Храм Карнак (город живых) в Луксоре
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Храм Карнак (город живых) в Луксоре. Архивное фото
КАИР, 17 сен - РИА Новости. Генеральный прокурор Египта Набиль Садек приказал задержать бывшего почетного консула Италии в Луксоре Ладислава Отакара Скакаля (Ladislav Otakar Skakal) по обвинению в краже почти 22 тысяч археологических ценностей и попытке их вывоза за границу, пишет новостной портал "Аль-Ватан".
В настоящее время гражданин Италии скрывается от египетского правосудия.
Речь идет о партии египетских археологических ценностей, которые были задержаны итальянскими властями некоторое время назад в порту города Салерно. Дипломатический груз был отправлен из египетской Александрии.
В июле 2018 года власти Египта вернули ценности из Италии и начали собственное расследование, в ходе которого выяснилось, что Ладислав Скакаль договорился с группой египтян о нелегальной переправке археологических артефактов в Италию с целью их последующей продажи. Египтяне, помогавшие итальянцу осуществить преступление, задержаны и ожидают суда. В доме почетного итальянского консула в Каире и в принадлежавшей итальянцу банковской ячейке одного из частных банков следователи также обнаружили древнеегипетские артефакты.
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