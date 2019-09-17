Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-17T14:36Z
https://ria.ru/20190917/1558770615.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/153184/62/1531846228_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_c63c3e48400c87fab3ad346844af8acd.jpg
РИА Новости

Калягин поздравил театр Волкова с получением нового статуса

14:36 17.09.2019
14
© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкПредседатель Союза театральных деятелей РФ Александр Калягин на пресс-конференции, посвященной объявлению номинантов Российской Национальной театральной Премии "Золотая Маска" 2019. 31 октября 2018
Председатель Союза театральных деятелей РФ Александр Калягин на пресс-конференции, посвященной объявлению номинантов Российской Национальной театральной Премии Золотая Маска 2019. 31 октября 2018
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Председатель Союза театральных деятелей РФ Александр Калягин заявил РИА Новости, что очень рад присвоению Ярославскому театру имени Волкова статуса особо ценного объекта культурного наследия.
Ранее в июне президент РФ Владимир Путин поручил внести театр имени Федора Волкова в Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов РФ. 17 сентября был опубликован соответствующий указ.
"Сегодня пришло это приятное сообщение о присвоении Ярославскому театру нового статуса. Я этому очень рад, и я благодарен президенту России, который так внимательно отнесся к нашему старейшему театру. Я поздравляю ярославцев и губернатора Ярославля и, конечно, весь коллектив театра с присвоением ему нового статуса. Ярославцы теперь получили новый статус национального достояния и это большая ответственность. Сейчас, я думаю, все зависит от самого коллектива Ярославского театра", - сказал Калягин.
000000
Обсудить 0
Александр Калягин
Рекомендуем
Заседание Совета Федерации РФ
В Совфеде заявили о готовности доработать законопроект о медвытрезвителях
РИА
Новости
Бизнесмен Олег Дерипаска
Представитель Дерипаски раскрыл детали иска бизнесмена к трем западным СМИ
Член комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Екатерина Лахова
Сенатор предложила создать кодекс этики чиновников в социальных сетях
Блокнот с символикой конкурса управленцев Лидеры России
Победители конкурса "Лидеры России" запустили новый проект
Лента
новостей
Президент РФ Владимир Путин
Путин внес на рассмотрение ГД кандидатуры на пост аудиторов Счетной палаты
Мужчина демонстрирует пенсионное удостоверение
Минфин планирует переход на новую систему накопительных пенсий с 2021 года
Фельдшерско-акушерский пункт в деревне Каменка Красноярского края
Все фельдшерские пункты подключат к интернету до конца 2021 года
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи
Путин обсудил с Эрдоганом сирийский кризис
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом
Путин рассказал о работе по формированию Конституционного комитета Сирии
Комплекс зданий Московского городского парламентско-общественного центра
В Мосгордуме началась церемония принесения присяги депутатами нового созыва
Президент РФ Владимир Путин
Путин отметил успешное развитие сотрудничества России и Ирана
Работа столовой в средней общеобразовательной школе
В Госдуме сообщили, что кабмин поддержал проект о горячем питании в школах
Девушка в Сочи
Даже море не нужно: как иностранцы отдыхают в Сочи
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:17Депутаты Мосгордумы седьмого созыва вступили в должность
15:16В Сети отреагировали на "шоколадную ванну" ульяновской чиновницы
15:16На Украине осквернили мемориал жертвам Холокоста
15:14В Курчатовском институте рассказали о связи атомной бомбой и смартфонов
15:13Путин пригласил руководство Израиля на Парад Победы в 2020 году
15:12Россия и Доминиканская Республика намерены сотрудничать по мирному атому
15:11Эр-Рияд заявил, что справится с последствиями атаки на нефтяные объекты
15:11Газопровод "Северный поток — 2" построили на на 81%
15:10Европа выступает за дипломатическое решение по Ирану, заявила Меркель
15:07Суд Болгарии снял препятствие для продолжения "Турецкого потока"
15:04В Киселевске приступили к третьему этапу тушения подземных пожаров
15:03Собянин увеличил в два раза выплаты ветеранам к годовщине битвы под Москвой
15:01Пушков раскритиковал заявление о "формуле Зеленского" по Донбассу
14:58Минск продолжит обсуждать с Москвой вопрос компенсаций из-за ЧП на "Дружбе"
14:58Жириновский предложил сдвинуть летние каникулы и начинать учиться в октябре
14:57Госдума приняла в первом чтении проекты об электронных трудовых книжках
14:55"Газпром" с начала года снизил экспорт газа в дальнее зарубежье на 4%
14:52Путин: Россия стремится выстраивать с Израилем конструктивные отношения
14:52Глава Sputnik Молдавия Новосадюк отверг обвинения в мошенничестве
14:51В Москве осудили бывшего полковника ОМОН, вымогавшего взятку за госзащиту
Лента новостейМолния