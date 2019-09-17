Калягин поздравил театр Волкова с получением нового статуса

"Сегодня пришло это приятное сообщение о присвоении Ярославскому театру нового статуса. Я этому очень рад, и я благодарен президенту России, который так внимательно отнесся к нашему старейшему театру. Я поздравляю ярославцев и губернатора Ярославля и, конечно, весь коллектив театра с присвоением ему нового статуса. Ярославцы теперь получили новый статус национального достояния и это большая ответственность. Сейчас, я думаю, все зависит от самого коллектива Ярославского театра", - сказал Калягин.