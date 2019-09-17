Нарышкин анонсировал выход фильма о российской атомной отрасли

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Новый документальный фильм, посвященный истории атомной отрасли РФ и снятый под эгидой Российского исторического общества (РИО), скоро выйдет на телеэкраны, сообщил председатель РИО, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
"Новый документальный фильм называется "Первый атом", - рассказал Нарышкин во вторник в Национальном исследовательском центре "Курчатовский институт" на круглом столе по истории сотрудничества разведки и науки в атомном проекте СССР.
По словам Нарышкина, "сохранение памяти о советском атомном проекте и о его авторах - это один из важнейших приоритетов работы Российского исторического общества".
В ходе презентации фильма было объявлено, что его покажет телеканал "Россия" 28 сентября нынешнего года в День работника атомной промышленности РФ.
День работника атомной промышленности отмечается в России с 2005 года. Дата 28 сентября для него была выбрана потому, что в этот день в 1942 году председатель Государственного комитета обороны (ГКО) СССР Иосиф Сталин подписал распоряжение ГКО "Об организации работ по урану". Документом предписывалось возобновить в Советском Союзе работы по исследованию возможности использования атомной энергии.