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РИА Новости

Нарышкин анонсировал выход фильма о российской атомной отрасли

14:27 17.09.2019
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© РИА Новости / Сергей МамонтовДиректор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин во время заседания рабочей группы по подготовке к 75-летию освобождения Восточной Европы от нацизма ММПЦ МИА "Россия сегодня". 17 января 2019
Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин во время заседания рабочей группы по подготовке к 75-летию освобождения Восточной Европы от нацизма ММПЦ МИА Россия сегодня. 17 января 2019
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Новый документальный фильм, посвященный истории атомной отрасли РФ и снятый под эгидой Российского исторического общества (РИО), скоро выйдет на телеэкраны, сообщил председатель РИО, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
"Новый документальный фильм называется "Первый атом", - рассказал Нарышкин во вторник в Национальном исследовательском центре "Курчатовский институт" на круглом столе по истории сотрудничества разведки и науки в атомном проекте СССР.
По словам Нарышкина, "сохранение памяти о советском атомном проекте и о его авторах - это один из важнейших приоритетов работы Российского исторического общества".
В ходе презентации фильма было объявлено, что его покажет телеканал "Россия" 28 сентября нынешнего года в День работника атомной промышленности РФ.
Директор СВР Сергей Нарышкин
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День работника атомной промышленности отмечается в России с 2005 года. Дата 28 сентября для него была выбрана потому, что в этот день в 1942 году председатель Государственного комитета обороны (ГКО) СССР Иосиф Сталин подписал распоряжение ГКО "Об организации работ по урану". Документом предписывалось возобновить в Советском Союзе работы по исследованию возможности использования атомной энергии.
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Российское историческое обществоИосиф Сталин (Джугашвили)Сергей НарышкинРоссияСССРОбщество
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