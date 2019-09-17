Подмосковье может получить 28,1 млрд рублей в виде налогов в 2020 году

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Прогноз налоговых поступлений в консолидированный бюджет Московской области на 2020 год от физических лиц составляет 28,1 миллиарда рублей, сообщил заместитель руководителя Управления ФНС России по Московской области Александр Комзов.

"Прогноз налоговых поступлений в консолидированный бюджет Московской области на 2020 год составляет 28,1 миллиарда рублей. Рост к прошлогоднему уровню должен составить 700 миллионов рублей или 102,5 процента", - сказал Комзов на пресс-конференции.