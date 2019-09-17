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РИА Новости
Новости Подмосковья

Подмосковье может получить 28,1 млрд рублей в виде налогов в 2020 году

14:25 17.09.2019
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© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 5000 рублей
Банкноты номиналом 5000 рублей
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Прогноз налоговых поступлений в консолидированный бюджет Московской области на 2020 год от физических лиц составляет 28,1 миллиарда рублей, сообщил заместитель руководителя Управления ФНС России по Московской области Александр Комзов.
"Прогноз налоговых поступлений в консолидированный бюджет Московской области на 2020 год составляет 28,1 миллиарда рублей. Рост к прошлогоднему уровню должен составить 700 миллионов рублей или 102,5 процента", - сказал Комзов на пресс-конференции.
Также он отметил, что налогоплательщики, у которых общая сумма начисленных налогов не превысила 100 рублей не получат налоговые уведомления.
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