В Москве перекрыли движение в сторону центра по проспекту Вернадского

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Движение по проспекту Вернадского в Москве в сторону центра перекрыто из-за ДТП, сообщили РИА Новости в пресс-службе Центра организации дорожного движения.
Ранее сообщалось, что скорая помощь столкнулась с автобусом и легковой автомашиной на проспекте Вернадского на западе Москвы, пострадали три человека.
"Из-за ДТП на проспекте Вернадского в районе дома 111 движение по проспекту в сторону центра полностью перекрыто. На месте работают оперативные службы. Выбирайте пути объезда", - сказали в пресс-службе.