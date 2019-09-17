Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-17T14:19Z
https://ria.ru/20190917/1558769873.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155737/08/1557370839_0:91:3077:1822_1036x0_80_0_0_a987681caca8c9ffef144534b054682c.jpg
РИА Новости

В Москве перекрыли движение в сторону центра по проспекту Вернадского

14:19 17.09.2019
83
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкИнспектор дорожно-патрульной службы на маршруте патрулирования
Инспектор дорожно-патрульной службы на маршруте патрулирования
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Движение по проспекту Вернадского в Москве в сторону центра перекрыто из-за ДТП, сообщили РИА Новости в пресс-службе Центра организации дорожного движения.
Ранее сообщалось, что скорая помощь столкнулась с автобусом и легковой автомашиной на проспекте Вернадского на западе Москвы, пострадали три человека.
"Из-за ДТП на проспекте Вернадского в районе дома 111 движение по проспекту в сторону центра полностью перекрыто. На месте работают оперативные службы. Выбирайте пути объезда", - сказали в пресс-службе.
Сотрудник Дорожно-патрульной службы ГИБДД и автомобиль скорой медицинской помощи
14:14Радио
Скорая столкнулась с легковушкой и автобусом в Москве
100000
Обсудить 0
МоскваПроисшествия
Рекомендуем
Затопленные дома в селе Норск в Селемджинском районе Амурской области
Пострадавшим от наводнения в Приамурье выплатили почти 292 миллиона рублей
РИА
Новости
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
В Москве скорая столкнулась с автобусом и легковушкой
Прокуратура
В Москве завели дело после избиения девочки группой подростков
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
На Ямале пьяная женщина за рулем легковушки столкнулась с грузовиком
Лента
новостей
Президент РФ Владимир Путин
Путин внес на рассмотрение ГД кандидатуры на пост аудиторов Счетной палаты
Священнослужители на лестнице здания Священного Кинота Святой Горы в городе Карее
Не греховно ли просить исцеления от болезни?
Пожарный
В Челябинске пожарные потушили бензовозы, загоревшиеся на автозаправке
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ
В Якутии спасли жеребенка, упавшего в 3-метровую яму
Регионы России. Ямало-Ненецкий автономный округ
На Ямале не смогли найти авторов рекламы автомойки с изображением Обамы
Президент РФ Владимир Путин во время общения с местными жителями перед возложением цветов к памятнику участникам Великой Отечественной войны, локальных войн и ополченцам - участникам боевых действий на территории Дагестана в 1999 году
Путин проведет телемост с главами пострадавших от паводков регионов
Набережная Ялты
В Крым в ближайшие дни придет резкое похолодание
Коридор в больнице
В Саратове госпитализировали врача, которую изнасиловали по пути к пациенту
Девушка в Сочи
Даже море не нужно: как иностранцы отдыхают в Сочи
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:18Цеков поддержал инициативу о переименовании Крыма
15:18Путин в среду проведет заседание набсовета АСИ
15:17Депутаты Мосгордумы седьмого созыва вступили в должность
15:16В Сети отреагировали на "шоколадную ванну" ульяновской чиновницы
15:16На Украине осквернили мемориал жертвам Холокоста
15:14В Курчатовском институте рассказали о связи атомной бомбой и смартфонов
15:13Путин пригласил руководство Израиля на Парад Победы в 2020 году
15:12Россия и Доминиканская Республика намерены сотрудничать по мирному атому
15:11Эр-Рияд заявил, что справится с последствиями атаки на нефтяные объекты
15:11Газопровод "Северный поток — 2" построили на на 81%
15:10Европа выступает за дипломатическое решение по Ирану, заявила Меркель
15:07Суд Болгарии снял препятствие для продолжения "Турецкого потока"
15:04В Киселевске приступили к третьему этапу тушения подземных пожаров
15:03Собянин увеличил в два раза выплаты ветеранам к годовщине битвы под Москвой
15:01Пушков раскритиковал заявление о "формуле Зеленского" по Донбассу
14:58Минск продолжит обсуждать с Москвой вопрос компенсаций из-за ЧП на "Дружбе"
14:58Жириновский предложил сдвинуть летние каникулы и начинать учиться в октябре
14:57Госдума приняла в первом чтении проекты об электронных трудовых книжках
14:55"Газпром" с начала года снизил экспорт газа в дальнее зарубежье на 4%
14:52Путин: Россия стремится выстраивать с Израилем конструктивные отношения
Лента новостейМолния