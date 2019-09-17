На Ямале не смогли найти авторов рекламы автомойки с изображением Обамы

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 17 сен - РИА Новости. Полиция и антимонопольная служба в Ямало-Ненецком автономном округе не смогли найти авторов скандальной рекламы автомойки с изображением экс-президента США Барака Обамы и слоганом-обещанием все отмыть, следует из доклада регионального управления ФАС.

Фотография наружной рекламы автомойки в Новом Уренгое появилась в середине июня в социальных сетях. На баннере было изображено лицо Барака Обамы и слоган, обещающий все отмыть. Пользователи соцсетей в комментариях к публикации подтвердили, что такая автомойка действительно открылась в одном из районов города. В управлении ФАС сообщали РИА Новости, что жалоб или обращений на тот момент не поступало.

Согласно данным ведомства, местная полиция осмотрела территорию предприятия только спустя две недели после того, как о баннере стало известно из соцсетей. Правоохранители не нашли "никаких плакатов с рекламой", говорится в докладе на сайте УФАС.

"Таким образом, в материалах проверки отсутствуют сведения о размещаемых в настоящее время рекламных плакатах. Из объяснения индивидуального предпринимателя, открывшего автомойку, следует, что ни он, ни какие-либо другие сотрудники его автомойки рекламные плакаты либо баннеры не вывешивали", - говорится в докладе.