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РИА Новости

На Ямале не смогли найти авторов рекламы автомойки с изображением Обамы

14:16 17.09.2019 (обновлено: 14:28 17.09.2019)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРегионы России. Ямало-Ненецкий автономный округ
Регионы России. Ямало-Ненецкий автономный округ
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Регионы России. Ямало-Ненецкий автономный округ. Архивное фото
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 17 сен - РИА Новости. Полиция и антимонопольная служба в Ямало-Ненецком автономном округе не смогли найти авторов скандальной рекламы автомойки с изображением экс-президента США Барака Обамы и слоганом-обещанием все отмыть, следует из доклада регионального управления ФАС.
Фотография наружной рекламы автомойки в Новом Уренгое появилась в середине июня в социальных сетях. На баннере было изображено лицо Барака Обамы и слоган, обещающий все отмыть. Пользователи соцсетей в комментариях к публикации подтвердили, что такая автомойка действительно открылась в одном из районов города. В управлении ФАС сообщали РИА Новости, что жалоб или обращений на тот момент не поступало.
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Согласно данным ведомства, местная полиция осмотрела территорию предприятия только спустя две недели после того, как о баннере стало известно из соцсетей. Правоохранители не нашли "никаких плакатов с рекламой", говорится в докладе на сайте УФАС.
"Таким образом, в материалах проверки отсутствуют сведения о размещаемых в настоящее время рекламных плакатах. Из объяснения индивидуального предпринимателя, открывшего автомойку, следует, что ни он, ни какие-либо другие сотрудники его автомойки рекламные плакаты либо баннеры не вывешивали", - говорится в докладе.
В ведомстве добавили, что установить разместивших спорную рекламу не удалось, в связи с чем отказано в возбуждении дела о нарушении законодательства.
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Ханты-Мансийский автономный округСледственный комитет РФРоссияПроисшествия
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