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РИА Новости

Медведев отметил высокий уровень партнерства России и Китая

14:14 17.09.2019
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер Государственного совета КНР Ли Кэцян во время встречи
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер Государственного совета КНР Ли Кэцян во время встречи
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 сен – РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев рассчитывает, что контакты с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном подтвердят высокий уровень партнерства и взаимопонимания двух стран.
"Думаю, что сегодняшняя встреча будет для наших стран исключительно полезной, она в полной мере подтвердит тот высокий уровень партнерства, взаимопонимания, который в настоящий момент достигнут в отношениях между нашими странами", - сказал Медведев, открывая встречу со своим коллегой в узком формате.
Глава российского правительства тепло поприветствовал китайскую делегацию. Он напомнил, что в Санкт-Петербурге во вторник пройдет 24-я регулярная встреча глав правительств России и Китая.
"Она, конечно, будет способствовать развитию многопланового сотрудничества между Россией и Китаем", - сказал Медведев, напомнив, что в ноябре 2018 года он со своим китайским коллегой провел переговоры в Пекине, которые намерен продолжить в рамках предстоящей беседы.
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Российский премьер обратился к своему собеседнику с просьбой "передать привет и наилучшие пожелания председателю КНР Си Цзиньпину". Медведев подчеркнул, что нынешний год является особым для обоих государств, поскольку стороны отмечают 70-летие с момента образования Китайской Народной Республики и установления дипломатических отношений. "Напомню, что Советский Союз когда-то признал Китайскую Народную Республику на следующий день после образования, то есть 2 октября", - сказал он.
Глава кабинета министров РФ анонсировал, что в ходе переговоров с Ли Кэцяном речь пойдет о вопросах в сфере экономики, энергетики, торгового сотрудничества, транспорта, сельского хозяйства, межрегионального и гуманитарного сотрудничества.
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