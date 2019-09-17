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РИА Новости

На Кубани суд зарегистрировал иск Дерипаски к трем англоязычным СМИ

14:12 17.09.2019 (обновлено: 14:31 17.09.2019)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкОлег Дерипаска
Олег Дерипаска
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Олег Дерипаска. Архивное фото
МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. Арбитражный суд Краснодарского края зарегистрировал иск бизнесмена Олега Дерипаски к трем зарубежным издателям СМИ - Times Newspapers Limited, Telegraph Media Group Limited (оба – Великобритания) и The Nation Company LLC (США), следует из информации в картотеке арбитражных дел.
Иск поступил в краснодарский суд 13 сентября, к производству он пока не принят. Что стало основанием для спора и какие требования выдвигает миллиардер, пока неясно.
Иск распределен судье Олегу Куликову, который входит в судебный состав, специализирующийся, как отмечает сайт инстанции, на спорах вокруг земельного законодательства.
Комментариями Дерипаски и компаний-ответчиков РИА Новости пока не располагает.
Какие конкретно публикации The Times, The Telegraph и The Nation стали предметом иска, не уточняется. Почти все их последние статьи, где упоминается Дерипаска, так или иначе связаны с предполагаемым "вмешательством России в выборы в США".
Олег Дерипаска
3 июля, 06:32РИА Новости
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Олег ДерипаскаВеликобританияКраснодарский крайВ мире
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