На Кубани суд зарегистрировал иск Дерипаски к трем англоязычным СМИ

МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. Арбитражный суд Краснодарского края зарегистрировал иск бизнесмена Олега Дерипаски к трем зарубежным издателям СМИ - Times Newspapers Limited, Telegraph Media Group Limited (оба – Великобритания) и The Nation Company LLC (США), следует из информации в картотеке арбитражных дел.

Иск поступил в краснодарский суд 13 сентября, к производству он пока не принят. Что стало основанием для спора и какие требования выдвигает миллиардер, пока неясно.

Иск распределен судье Олегу Куликову, который входит в судебный состав, специализирующийся, как отмечает сайт инстанции, на спорах вокруг земельного законодательства.

Комментариями Дерипаски и компаний-ответчиков РИА Новости пока не располагает.