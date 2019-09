На Кубани суд зарегистрировал иск Дерипаски к трем англоязычным СМИ

МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. Арбитражный суд Краснодарского края зарегистрировал иск бизнесмена Олега Дерипаски к трем зарубежным издателям СМИ - Times Newspapers Limited, Telegraph Media Group Limited (оба – Великобритания) и The Nation Company LLC (США), следует из информации в картотеке арбитражных дел.

Какие конкретно публикации The Times, The Telegraph и The Nation стали предметом иска, не уточняется. Почти все их последние статьи, где упоминается Дерипаска, так или иначе связаны с предполагаемым "вмешательством России в выборы в США".