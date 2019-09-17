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РИА Новости
Культура

Хелен Миррен и Уилл Смит поучаствуют в акции по борьбе с бездомностью

15:32 17.09.2019
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© AFP 2019 / GETTY IMAGES NORTH AMERICA/Rich Fury, Chris DelmasХелен Миррен и Уилл Смит
Хелен Миррен и Уилл Смит
© AFP 2019 / GETTY IMAGES NORTH AMERICA/Rich Fury, Chris Delmas
МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. Хелен Миррен и Уилл Смит почитают книги на улице во время акции по борьбе с бездомностью во всем мире, сообщает USA Today.
Акция World’s Big Sleep Out ("Сон на открытом воздухе") пройдет седьмого декабря. Участников из 50 городов пригласят провести ночь на улице, чтобы собрать 50 миллионов долларов на благотворительность.
Смит будет читать на Таймс Сквер в Нью-Йорке, а Миррен – на Трафальгарской площади в Лондоне.
Известно, что мероприятие также пройдет в Чикаго, Амстердаме, Мадриде и Лос-Анджелесе.
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КультураСтиль жизниНовости культурыУилл СмитХелен МирренНью-Йорк (город)Лондон
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