Хелен Миррен и Уилл Смит поучаствуют в акции по борьбе с бездомностью

МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. Хелен Миррен и Уилл Смит почитают книги на улице во время акции по борьбе с бездомностью во всем мире, . Хелен Миррен и Уилл Смит почитают книги на улице во время акции по борьбе с бездомностью во всем мире, сообщает USA Today.

Акция World’s Big Sleep Out ("Сон на открытом воздухе") пройдет седьмого декабря. Участников из 50 городов пригласят провести ночь на улице, чтобы собрать 50 миллионов долларов на благотворительность.

Смит будет читать на Таймс Сквер в Нью-Йорке, а Миррен – на Трафальгарской площади в Лондоне.