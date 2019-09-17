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РИА Новости

Космонавт рассказал о нештатной ситуации при возвращении "Союза МС-11"

14:09 17.09.2019 (обновлено: 14:10 17.09.2019)
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкПосадка пилотируемого корабля "Союз МС-11"
Посадка пилотируемого корабля Союз МС-11
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК (Московская обл.), 17 сен - РИА Новости. Нештатная ситуация при возвращении на Землю с МКС пилотируемого корабля "Союз МС-11" в июне действительно произошла, преодолеть ее помогли резервные системы, заявил российский космонавт Олег Кононенко.
Кононенко, канадец Давид Сен-Жак и американка Энн МакКлейн возвратились на Землю 25 июня на корабле "Союз МС-11" после 204-суточного полёта на борту Международной космической станции.
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О нештатной ситуации, связанной с отказом одного из двух коллекторов двигателей на корабле "Союз" после схода с орбиты сообщало НАСА. Роскосмос эту информацию опроверг.
"Действительно, после отработки тормозного импульса перед входом (корабля) в атмосферу прошло сообщение об отказе одного из коллекторов двигателей ориентации и причаливания", - сказал Кононенко на послеполётной пресс-конференции в Центре подготовки космонавтов.
"Ситуация абсолютно не критичная и не страшная, потому что все системы в корабле резервированы. Система автоматически перешла на резервный (коллектор), ориентация держалась. Мы вошли в нужной ориентации в атмосферу и сели спокойно. Ситуация не вызвала у нас никакого волнения", - добавил он.
Кононенко отметил, что ситуация была необычной, но переход на резерв отработал штатно.
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Союз МСОлег КононенкоМеждународная космическая станцияКосмос - РИА НаукаРоскосмосРИА Наука
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