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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Верховный суд Ингушетии ликвидировал муфтият республики

14:00 17.09.2019
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© Sputnik / Саид ЦарнаевМуфтий Ингушетии Иса Хамхоев
Муфтий Ингушетии Иса Хамхоев
© Sputnik / Саид Царнаев
ПЯТИГОРСК, 17 сен - РИА Новости. Верховный суд Ингушетии ликвидировал муфтият республики и исключил организацию из реестра юридических лиц, сообщается на сайте суда.
По данным суда, разбирательство велось по иску управления министерства юстиции России по Ингушетии.
"Исследовав материалы дела, изучив доводы искового заявления, выслушав участников процесса, суд первой инстанции удовлетворил административное исковое заявление, постановив ликвидировать и исключить из Единого государственного реестра юридических лиц Централизованную религиозную организацию "Духовный центр мусульман Республики Ингушетия", (муфтият Ингушетии)", - отмечается в сообщении.
Весной 2016 года глава Ингушетии сообщал, что началась процедура ликвидации муфтията как общественной организации, не выполняющей своих обязанностей. В августе 2017 года Верховный суд Ингушетии на основании ходатайства регионального минюста приостановил на неопределенный срок производство по заявлению о ликвидации и исключении из единого реестра юридических лиц ДЦМ Ингушетии.
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Религия и мировоззрениерелигияМинистерство юстиции РФИнгушетияРоссияОбщество
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