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РИА Новости

В Смоленске предстанет перед судом банда, грабившая в семи регионах

13:57 17.09.2019 (обновлено: 14:05 17.09.2019)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Статуя Фемиды в суде. Архивное фото
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Семь членов банды и трое их соучастников предстанут перед судом под Смоленском за серию разбойных нападений в семи регионах России, общий ущерб от их деятельности превысил 120 миллионов рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Предварительным следствием установлено, что предполагаемые участники банды в период с 2011 по 2017 год причастны к 15 разбойным нападениям на территории Смоленской, Тверской, Новгородской, Ленинградской, Московской, Вологодской областей и города Санкт-Петербург", - рассказала Волк.
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Например, в Смоленской области в Вязьме и Дорогобуже банда ограбила ювелирные магазины.
"Предметами преступного посягательства по иным эпизодам их противоправной деятельности также являлись ювелирные изделия. Общий ущерб превысил 120 миллионов рублей", - добавила официальный представитель МВД России.
Общий объем уголовного дела составил 113 томов, в ходе расследования правоохранители провели более 200 экспертиз.
"Судом в отношении девяти обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, один находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу", - заключила Волк.
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МВД РФСмоленскРоссияПроисшествия
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