В Смоленске предстанет перед судом банда, грабившая в семи регионах

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Семь членов банды и трое их соучастников предстанут перед судом под Смоленском за серию разбойных нападений в семи регионах России, общий ущерб от их деятельности превысил 120 миллионов рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Предварительным следствием установлено, что предполагаемые участники банды в период с 2011 по 2017 год причастны к 15 разбойным нападениям на территории Смоленской, Тверской, Новгородской, Ленинградской, Московской, Вологодской областей и города Санкт-Петербург", - рассказала Волк.

Например, в Смоленской области в Вязьме и Дорогобуже банда ограбила ювелирные магазины.

"Предметами преступного посягательства по иным эпизодам их противоправной деятельности также являлись ювелирные изделия. Общий ущерб превысил 120 миллионов рублей", - добавила официальный представитель МВД России.

Общий объем уголовного дела составил 113 томов, в ходе расследования правоохранители провели более 200 экспертиз.