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РИА Новости

В ЛНР заявили об одном обстреле в Донбассе

13:49 17.09.2019
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкЖители Славянска во время массированного артиллерийского обстрела города
Жители Славянска во время массированного артиллерийского обстрела города
© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
Жители Славянска во время массированного артиллерийского обстрела города. Архивное фото
ЛУГАНСК, 17 сен - РИА Новости. Украинские силовики во вторник один раз обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.
Ранее в ЛНР сообщили о четырех обстрелах в Донбассе за сутки.
"С начала текущих суток украинские боевики один раз обстреляли территорию республики", - заявил Осадчий.
В Народной милиции уточнили, что украинские силовики в 7.40 (совпадает с мск) открыли огонь из вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по району населенного пункта Донецкий.
"Информация о жертвах и разрушениях уточняется", - добавили в пресс-службе оборонного ведомства ЛНР.
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