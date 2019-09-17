В ЛНР заявили об одном обстреле в Донбассе

ЛУГАНСК, 17 сен - РИА Новости. Украинские силовики во вторник один раз обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.
Ранее в ЛНР сообщили о четырех обстрелах в Донбассе за сутки.
"С начала текущих суток украинские боевики один раз обстреляли территорию республики", - заявил Осадчий.
В Народной милиции уточнили, что украинские силовики в 7.40 (совпадает с мск) открыли огонь из вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по району населенного пункта Донецкий.
"Информация о жертвах и разрушениях уточняется", - добавили в пресс-службе оборонного ведомства ЛНР.
11 февраля 2018, 10:00РИА НовостиМинские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru