В ЛНР заявили об одном обстреле в Донбассе

Жители Славянска во время массированного артиллерийского обстрела города. Архивное фото

Жители Славянска во время массированного артиллерийского обстрела города

ЛУГАНСК, 17 сен - РИА Новости. Украинские силовики во вторник один раз обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

Ранее в ЛНР сообщили о четырех обстрелах в Донбассе за сутки.

"С начала текущих суток украинские боевики один раз обстреляли территорию республики", - заявил Осадчий.

В Народной милиции уточнили, что украинские силовики в 7.40 (совпадает с мск) открыли огонь из вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по району населенного пункта Донецкий.