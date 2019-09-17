Нарышкин рассказал о вкладе советской разведки в создание ядерного оружия

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Советская разведка добыла подробную информацию о первом американском атомном заряде почти за две недели до его сборки летом 1945 года, рассказал директор Службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.

"Детальное описание первой американской атомной бомбы оказалось в распоряжении советского руководства и ученых еще за 12 дней до того, как ее собрали", - сказал Нарышкин во вторник в Национальном исследовательском центре "Курчатовский институт" на круглом столе по истории сотрудничества разведки и науки в атомном проекте СССР.

Первый американский атомный заряд был испытан 16 июля 1945 года на полигоне Аламогордо в штате Нью-Мексико.

По мнению специалистов, успешное испытание первого советского атомного заряда РДС-1 в августе 1949 года и создание отечественного ядерного оружия стало одним из главных событий в истории России, обеспечившим ее существование в качестве сильной и независимой державы.

Разведка, добыв информацию о начале работ по атомной бомбе на Западе, дала тот первый импульс, который "запустил" советский атомный проект. Впоследствии данные разведки помогали отечественным атомщикам сверяться с зарубежным опытом в отношении тех оригинальных идей и разработок, которые вели сами, и достигать наилучших результатов. При этом сокращались сроки освоения новых идей и технологий, уходили от ненужной траты средств в условиях жесткого цейтнота, на фоне наращивания США своего ядерного арсенала.

Сами разведчики никогда не приписывали себе главенствующей роли в создании советского ядерного оружия. Мнение специалистов однозначно: нет смысла противопоставлять вклад разведки и науки в создание советского ядерного оружия, ибо они, работая совместно, составляли части единого государственного механизма, сработавшего очень эффективно в условиях тяжелейших первых послевоенных лет.