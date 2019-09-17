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РИА Новости

ЕР поддержит ограничение продажи алкоголя в барах и кафе в жилых домах

13:40 17.09.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПокупатель в отделе алкогольной продукции
Покупатель в отделе алкогольной продукции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Покупатель в отделе алкогольной продукции . Архивное фото
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Фракция "Единая Россия" единогласно поддержит законопроект о запрете торговать алкоголем ресторанам, барам и кафе в многоквартирных домах и на прилегающих территориях, заявил депутат от ЕР, зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн.
Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что правительство РФ подготовило отзыв на законопроект, который запрещает торговлю алкоголем ресторанам, барам и кафе в многоквартирных домах и на прилегающих территориях, если площадь зала обслуживания заведения не превышает 20 квадратных метров. Законопроект был подготовлен группой депутатов Госдумы от "Единой России". Как сказано в пояснительной записке, инициатива вызвана необходимостью обеспечения общественного порядка и прав граждан на тишину и отдых в местах проживания.
"У меня нет сомнений в том, что завтра профильный комитет законопроект поддержит, рекомендует его к принятию, по крайней мере члены комитета-единороссы будут консолидировано голосовать "за". И позиция нашей фракции здесь однозначна и бесповоротна: закон против "наливаек" должен быть принят как можно скорее", - сказал Хинштейн на пленарном заседании Госдумы.
Он отметил, что "алкогольная и пивная мафия" постарается сделать все, чтобы закон не был принят. При этом Хинштейн выразил надежду на то, что "закон о борьбе с наливайками будет принят в осеннюю сессию, как бы кто ни пытался этому помешать".
Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по образованию и науке Геннадий Онищенко
11:35Сказано в эфире
"Главное право". Онищенко высказался о планах ограничить продажу алкоголяДепутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в эфире радио Sputnik оценил планы Минздрава запретить продажу алкоголя крепостью выше 16,5 процента лицам младше 21 года.
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Госдума РФЕдиная РоссияАлександр ХинштейнРоссияОбщество
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