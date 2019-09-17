ЕР поддержит ограничение продажи алкоголя в барах и кафе в жилых домах

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Фракция "Единая Россия" единогласно поддержит законопроект о запрете торговать алкоголем ресторанам, барам и кафе в многоквартирных домах и на прилегающих территориях, заявил депутат от ЕР, зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн.

"У меня нет сомнений в том, что завтра профильный комитет законопроект поддержит, рекомендует его к принятию, по крайней мере члены комитета-единороссы будут консолидировано голосовать "за". И позиция нашей фракции здесь однозначна и бесповоротна: закон против "наливаек" должен быть принят как можно скорее", - сказал Хинштейн на пленарном заседании Госдумы.

Он отметил, что "алкогольная и пивная мафия" постарается сделать все, чтобы закон не был принят. При этом Хинштейн выразил надежду на то, что "закон о борьбе с наливайками будет принят в осеннюю сессию, как бы кто ни пытался этому помешать".