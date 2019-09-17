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РИА Новости
Культура

Двойник Джека Воробья погиб во время занятий по сапсерфингу

14:38 17.09.2019
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© Фото : страница Светлая память Josh Hensley в FacebookДжошуа Хенсли
Джошуа Хенсли
© Фото : страница Светлая память Josh Hensley в Facebook
МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. Двойник капитана Джека Воробья из фильмов "Пираты Карибского моря" с Джонни Деппом в главной роли Джошуа Грант Хенсли погиб во время занятий сапсерфингом, сообщает People.
Его тело обнаружила морская полиция Флориды в понедельник, спустя два дня после того, как его видели в последний раз, когда он направлялся в город Кристал Ривер.
Источник рассказал, что решил связаться с шерифом, когда люди заметили, что машина Хенсли всю ночь простояла на стоянке.
Местные власти полагают, что 43-летний Джошуа хотел полюбоваться закатом, но, по неизвестным причинам, так и не добрался до места, несмотря на то, что был опытным байдарочником.
Сейчас полиция занимается расследованием происшествия.

"Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования семье и друзьям Джошуа в это трудное время. "Капитан Джек" был любимой фигурой в обществе - по нему будут скучать", - прокомментировал один из полицейских.

Джошуа Грант Хенсли владел собственной компанией по гребле на байдарках, где также разрабатывал необычные доски для своих клиентов.
Но больше всего его любили за костюмы капитана Джека Воробья, в которых он плавал, и за дружелюбный характер.
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