Двойник Джека Воробья погиб во время занятий по сапсерфингу

МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. Двойник капитана Джека Воробья из фильмов "Пираты Карибского моря" с Джонни Деппом в главной роли Джошуа Грант Хенсли погиб во время занятий сапсерфингом, . Двойник капитана Джека Воробья из фильмов "Пираты Карибского моря" с Джонни Деппом в главной роли Джошуа Грант Хенсли погиб во время занятий сапсерфингом, сообщает People.

Его тело обнаружила морская полиция Флориды в понедельник, спустя два дня после того, как его видели в последний раз, когда он направлялся в город Кристал Ривер.

Источник рассказал, что решил связаться с шерифом, когда люди заметили, что машина Хенсли всю ночь простояла на стоянке.

Местные власти полагают, что 43-летний Джошуа хотел полюбоваться закатом, но, по неизвестным причинам, так и не добрался до места, несмотря на то, что был опытным байдарочником.

Сейчас полиция занимается расследованием происшествия.

"Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования семье и друзьям Джошуа в это трудное время. "Капитан Джек" был любимой фигурой в обществе - по нему будут скучать", - прокомментировал один из полицейских.

Джошуа Грант Хенсли владел собственной компанией по гребле на байдарках, где также разрабатывал необычные доски для своих клиентов.