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РИА Новости
Культура

Мэрия Екатеринбурга не знает, кто убрал дверь, установленную на пруду

14:15 17.09.2019
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© Фото : страница Ромы Инк во ВКонтактеАрт-объект на пруду в Екатеринбурге
Арт-объект на пруду в Екатеринбурге
© Фото : страница Ромы Инк во ВКонтакте
ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 сен - РИА Новости, Ольга Ерачина. Мэрия Екатеринбурга не обладает информацией о том, кто убрал арт-объект в виде двери, установленный уличным художником Ромой Инком на городском пруду, сообщил РИА Новости во вторник представитель пресс-службы горадминистрации.
"У нас нет информации, кто убрал дверь. Акватория пруда – это федеральная земля. Администрация Екатеринбурга не уполномочена распоряжаться федеральной собственностью", - сказал собеседник агентства.
Рома Инк сообщил РИА Новости, что также не знает, сколько дверь простояла на пруду и кто ее убрал.
Ранее он объяснил в своем Instagram, что созданный арт-объект символизирует выход, до которого трудно добраться. "Порой нам сложно найти правильный выход, но мало его найти. Даже отыскав его, до него еще нужно добраться. А когда доберемся, открыть дверь. Закрытость - это не про двери. Закрытость - она про все", - написал художник в посте, опубликованном в понедельник.
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