Мэрия Екатеринбурга не знает, кто убрал дверь, установленную на пруду

Рома Инк сообщил РИА Новости, что также не знает, сколько дверь простояла на пруду и кто ее убрал.

Ранее он объяснил в своем Instagram, что созданный арт-объект символизирует выход, до которого трудно добраться. "Порой нам сложно найти правильный выход, но мало его найти. Даже отыскав его, до него еще нужно добраться. А когда доберемся, открыть дверь. Закрытость - это не про двери. Закрытость - она про все", - написал художник в посте, опубликованном в понедельник.