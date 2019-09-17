Тюменские аграрии намолотили более миллиона тонн зерна

ТЮМЕНЬ, 17 сен – РИА Новости. Аграрии Тюменской области намолотили более миллиона тонн зерновых и зернобобовых культур, на сегодняшний день урожай собран с 397 тысяч гектаров, что составляет около 60% от всех засеянных площадей, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора.

"Уже сейчас можно говорить о том, что область полностью обеспечит себя хлебом, семенами и кормами. А впереди еще 40% не обмолоченных полей. Учитывая более высокую, чем в прошлом году урожайность, – это серьезная заявка на получение весомого урожая", - привел собеседник агентства слова главы региона Александра Моора.

По данным пресс-службы губернатора, на полях работают 375 хозяйств. Урожайность зерновых составляет 25,4 центнера с гектара. В прошлом году урожайность была 21,3 центнера с гектара.