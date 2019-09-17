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РИА Новости
Тюменская область

Тюменские аграрии намолотили более миллиона тонн зерна

13:24 17.09.2019
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© РИА Новости / Владимир Горовых / Перейти в фотобанкУборка зерновых в хозяйствах Брянской области
Уборка зерновых в хозяйствах Брянской области
© РИА Новости / Владимир Горовых
Перейти в фотобанк
ТЮМЕНЬ, 17 сен – РИА Новости. Аграрии Тюменской области намолотили более миллиона тонн зерновых и зернобобовых культур, на сегодняшний день урожай собран с 397 тысяч гектаров, что составляет около 60% от всех засеянных площадей, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора.
"Уже сейчас можно говорить о том, что область полностью обеспечит себя хлебом, семенами и кормами. А впереди еще 40% не обмолоченных полей. Учитывая более высокую, чем в прошлом году урожайность, – это серьезная заявка на получение весомого урожая", - привел собеседник агентства слова главы региона Александра Моора.
По данным пресс-службы губернатора, на полях работают 375 хозяйств. Урожайность зерновых составляет 25,4 центнера с гектара. В прошлом году урожайность была 21,3 центнера с гектара.
Кроме того, 48 предприятий области ведут уборку картофеля, на сегодня урожай собран с 40% площадей, валовой сбор приближается к 107 тысячам тонн при урожайности 304 центнера с гектара. Также ведется уборка овощей открытого грунта, в частности капусты, свеклы и моркови. Помимо этого, хозяйства области приступили к посадке озимых культур под урожай 2020 года, в большинстве районов ведется основная осенняя обработка почвы.-
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